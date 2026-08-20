Noite cruel para o torcedor rubro-negro na Ressacada

Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport ( Leo Piva e Roberto Zacarias/Sport Club do Recife)

Noite cruel!

Uma derrota que não estava nos planos do Sport e que acabou sendo plenamente merecida. O Leão perdeu de virada por 2x1 para o Avaí, na Ressacada, em uma atuação muito ruim e que acende o sinal de alerta na briga pelo G6. Os primeiros minutos até deram a impressão de que o Sport poderia controlar a partida. Foi apenas uma ilusão. Apesar de ter maior posse de bola durante boa parte do jogo, o time de Gilmar Dal Pozzo foi pouco efetivo, errou muitos passes e mostrou uma preocupante displicência defensiva. Os dois gols do Avaí nasceram de bolas alçadas na área. O segundo preocupante: um erro defensivo que beirou o absurdo. Faltou atenção, posicionamento e, principalmente, concentração. Na frente, o Sport sentiu a ausência de Barletta, um jogador capaz de quebrar linhas e criar alternativas diante de defesas fechadas. Diego Hernández marcou um belo gol, mas foi o único momento de brilho do ataque leonino. As mudanças de Dal Pozzo não funcionaram. Juan Alano pouco produziu, e o Sport terminou o jogo com Zé Roberto e Dudu como dupla ofensiva, sem força para pressionar o Avaí em busca do empate. Uma noite cruel para o Sport, que desperdiçou uma oportunidade importante de pontuar fora de casa e viu a briga pelo G6 ficar mais complicada. E, de quebra, o resultado também não ajudou o Náutico, que tem cinco pontos para Ceará, que abre agora o Z4.

Evandro confirma candidatura à FPF

Evandro Carvalho declarou, ontem, no podcast Futebol Diário, que será candidato a mais uma eleição para a presidência da Federação Pernambucana de Futebol. No entanto, afirmou que este será seu último mandato à frente da entidade, que comanda há 15 anos. Segundo o presidente da FPF, sua candidatura conta com o apoio dos clubes, das ligas e da própria CBF. Na entrevista, se mostrou favorável ao bate-chapa, mas tudo caminha para um consenso.

A sucessão já começa a ser discutida

O dirigente da FPF conversou com Laércio Guerra, presidente do Retrô e que se colocava como uma das principais lideranças de oposição à atual gestão. Do encontro, segundo os envolvidos, saiu um acordo. Como Evandro afirma que este será seu último mandato, já se discute a possibilidade de preparar sua sucessão. O nome de Gustavo Jordão, atual executivo do Retrô, surge como o mais forte para ocupar a vice-presidência na eleição deste ano e, posteriormente, assumir o comando da entidade.

Museu do Náutico em parceria com a UFPE

O Museu do Náutico receberá, a partir de setembro, um projeto de extensão da UFPE voltado à preservação, educação e valorização da memória alvirrubra. Estudantes do Departamento de Antropologia e Museologia atuarão no espaço até abril, desenvolvendo ações de conservação e pesquisa sobre o acervo do clube. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a UFPE e o Conselho do Náutico e aproxima a universidade do patrimônio histórico e esportivo do clube.

