Adolescente perde parte do dedo após mão ficar presa em porta de escola do Recife

A Secretaria de Educação municipal afirma que, segundo relatos preliminares, o incidente aconteceu durante uma interação com colegas da escola; adolescente precisou amputar parte do dedo

A Secretaria de Educação do Recife informou que segue apurando as circunstâncias do ocorrido e que a escola permanece acompanhando a estudante e prestando o suporte necessário à família (Foto: Reprodução / TV Guararapes)

Uma estudante de 13 anos teve parte do dedo amputado após ficar com a mão presa na porta do banheiro da Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Reitor João Alfredo, no bairro da Ilha do Leite, na área central do Recife.

O caso aconteceu na segunda-feira (17). Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Recife afirmou que, segundo relatos preliminares, o incidente aconteceu durante uma interação com os colegas da escola, na qual o dedo da estudante ficou preso na porta do banheiro.

Após o ocorrido, a escola acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a adolescente para o Hospital da Restauração (HR), também localizado na área central do Recife.

Além do Samu, familiares da estudante também foram comunicados pela escola e acompanharam a adolescente até o HR.

Ainda conforme a Secretaria de Educação do Recife, após avaliação médica, a família foi informada de que não seria possível realizar a reimplantação de parte do dedo, sendo realizada uma cirurgia de amputação para regularização e fechamento da região lesionada.

Por meio de nota, o HR confirmou que a adolescente deu entrada na Emergência Geral. Porém, por se tratar de uma menor de idade, a unidade hospitalar não repassou informações sobre o atual estado de saúde da adolescente, tampouco se ela recebeu alta ou permanece internada.

A Secretaria de Educação do Recife informou ainda que segue apurando as circunstâncias do ocorrido e que a escola permanece acompanhando a estudante e prestando o suporte necessário à família, com acompanhamento de um profissional da unidade.