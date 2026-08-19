Apac indica chuva nas regiões de Pernambuco; veja a previsão do tempo nesta quarta (19)

Confira a previsão do tempo na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão de Pernambuco

A previsão de pancadas de chuva em todo o estado, no início da semana, com atenção redobrada pro Agreste e pro Sertão (Foto: Arquivo/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na tarde da terça-feira (18), um alerta de Estado de Atenção para a Região Metropolitana do Recife, Mata Sul, Mata Norte e Agreste de Pernambuco. De acordo com o último boletim da agência, publicado na manhã desta quarta-feira (19), as regiões de Pernambuco devem registrar chuvas de intensidade fraca a moderada.

Confira a previsão do tempo a seguir:



Grande Recife

Com previsão de tempo parcialmente nublado, a Região Metropolitana do Recife terá pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. A temperatura máxima pode chegar a 29 °C, e a mínima, a 22 °C.

Mata Norte

A previsão para a sub-região é de pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. A temperatura máxima pode chegar a 28 °C, e a mínima, a 19 °C.

Mata Sul

A agência prevê chuva rápida e fraca na Mata Sul ao longo do dia. A temperatura máxima pode atingir 28 °C, com mínima de 18 °C.

Agreste

O Agreste pernambucano terá dia parcialmente nublado, com chuva de intensidade fraca ao longo do período. A temperatura varia entre 16 °C e 27 °C.

Sertão

Com céu parcialmente nublado, o Sertão tem possibilidade de chuva fraca no período da manhã. As temperaturas variam de 16 °C a 32 °C.