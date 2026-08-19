Rio Capibaribe Mirim atinge cota de alerta em Timbaúba; Apac prevê mais chuvas nesta quarta (19)

Chã Grande, Recife, Pombos e Jaboatão dos Guararapes registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas

Rio Capibaribe Mirim, na Mata Norte de Pernambuco (@locutor_carlosaraujo via Instagram)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, no início desta quarta-feira (19), um aviso informando que o Rio Capibaribe Mirim, em Timbaúba, atingiu a cota de alerta.

Apesar do aviso, a Prefeitura de Timbaúba informou que não há alagamentos nas áreas próximas ao rio.

Nas últimas 24 horas, os municípios que registraram os maiores volumes de chuva em Pernambuco foram Chã Grande, com 89,2 mm; Recife, com 86,8 mm; Pombos, com 86,6 mm; e Jaboatão dos Guararapes, com 85,7 mm.

Para esta quarta-feira (19), segundo a Apac, a previsão é de que um canal de umidade continue favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte entre o Agreste e o Litoral de Pernambuco.

A expectativa é de que o sistema permaneça ativo durante a manhã desta quarta-feira, com enfraquecimento das chuvas durante a tarde e a noite.

Para a quinta-feira (20), a previsão é de chuvas fracas na Região Metropolitana do Recife (RMR) e nas Zonas da Mata Norte e Sul. Para o restante do Estado, não há previsão de chuva.