Criança tem dedo do pé amputado após acidente em brinquedo em praça no Recife

Prefeitura disse que uma equipe da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) foi enviada ao local "para averiguar se há necessidade de execução de serviços

Praça da Primeira Infância - IBURA (Reprodução/Google Street View)

Um sinistro envolvendo um brinquedo na Praça da Infância, na UR-01, no Ibura, na Zona Sul do Recife, provocou ferimentos em uma criança de 8 anos.

Segundo informações postadas em redes sociais, a menina teve um dedo mindinho de um pé amputado quando se divertia, no domingo (28).

A Prefeitura do Recife disse, por nota, que lamentou o fato. Informa, ainda, que uma equipe da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) foi enviada ao local “para averiguar se há necessidade de execução de serviços”.



De acordo com a denúncia postada nas redes sociais, o brinquedo tem hastes para as crianças segurarem, enquanto giram. Há, no entanto, uma elevação na plataforma, que pode provocar acidentes.

Ainda conforme a postagem, no momento do sinistro, as crianças estavam brincando e uma delas prendeu o pé no buraco que fica entre o brinquedo e a plataforma.



“Um dedo do pé dela ficou preso e rasgou”, afirma uma pessoa que narra o vídeo. A criança foi levada para o Hospital Otávio de Freitas, no Sancho, na Zona Oeste do Recife, e deve ter alta nos próximos dias.

“A Emlurb está ciente da situação e deve isolar o local, evitando novos sinistros. A criança foi socorrida e, apesar da situação estável, fica o trauma”, disse a postagem feita por Lito do Ibura.



O que diz a prefeitura



Por meio de nota, a Emlurb disse que “possui equipes permanentes de manutenção que realizam vistorias e reparos”.



Afirmou também que o brinquedo possui sinalização, informando que é inclusivo, destinado a crianças neurodivergentes e/ ou com deficiência, e o uso indevido pode causar acidentes.



“A gestão já destacou profissionais de assistência social para entrar contato com a família e oferecer o suporte necessário”, acrescentou.

Choque e morte

No dia 3 de outubro do ano passado, uma criança morreu depois de levar um choque elétrico em uma praça na Zona Oeste do Recife.



Segundo informações publicadas em redes sociais, outras três crianças teriam ficado feridas.

As crianças brincavam na Academia da Cidade que fica localizada na praça Doutor Arnaldo Assunção, no bairro do Engenho do Meio.

O choque aconteceu em um armário instalado na academia.