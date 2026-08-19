Estudante pernambucano é ouro na Olimpíada Brasileira de Ciências e concorre a vaga para representar o país em competição internacional

A Olimpíada Internacional Júnior de Ciências é uma das mais complexas olimpíadas do conhecimento

O estudante do 9º ano do Ensino Fundamental II garantiu sua vaga em uma seleção normalmente disputada por alunos do 1º ano do Ensino Médio (Divulgação/Colégio GGE)

O aluno Gabriel Pinheiro, do Colégio GGE, conquistou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Ciências (OBC) com a maior nota do Norte e Nordeste, ficando em terceiro lugar geral no Brasil. Aos 14 anos e no 9º ano, Gabriel já garantiu vaga na fase seletiva da Olimpíada Internacional Júnior de Ciências (IJSO), etapa normalmente disputada por alunos do 1º ano do Ensino Médio.

A IJSO é considerada um dos maiores desafios entre as olimpíadas científicas, por reunir conhecimentos de Física, Química e Biologia em um único processo seletivo. Para chegar até ali, o estudante precisa passar por duas fases da OBC e se classificar entre os cerca de 20 melhores colocados do país. Só então avança para a seletiva, de onde saem os seis nomes que vão compor a seleção brasileira.

Caso avance, a equipe representará o Brasil em dezembro na capital da Bulgária, Sófia, ao lado de estudantes de outros 40 países. Além do conteúdo teórico de Física, Química e Biologia, o estudante também vai passar por treinamento prático em laboratório, etapa que compõe a avaliação da seletiva.



“Recebemos a notícia com muita alegria e também um sentimento de dever cumprido”, comenta Glaumo de Sá, diretor de resultados do Colégio GGE. Gabriel chegou à unidade de Petrolina em 2024, já com o objetivo de se aprofundar nas olimpíadas científicas.

A trajetória do jovem também inclui uma medalha de bronze na Olimpíada de Matemática da Unicamp (OMU), conquistada no ano anterior. “Isso mostra que o colégio traz uma estrutura suficiente para que o aluno se desenvolva no nível mais alto possível”, analisa o diretor.

O resultado de Gabriel é reflexo das Turmas Olímpicas e do Programa Challenges, iniciativas do GGE voltadas à preparação de estudantes para competições de nível regional, nacional e internacional desde o Ensino Fundamental I.

No ano passado, os alunos João Pedro Bandeira e Vinícius Pimentel também representaram a instituição na Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), a mais concorrida do mundo na área, conquistando medalhas de prata e bronze, respectivamente.

Para o próprio Gabriel, seu sucesso tem um significado que vai além da medalha: “Essas conquistas representam que o estudo pode abrir uma infinidade de possibilidades para o nosso futuro”, afirma.

Segundo ele, o maior desafio até aqui não foi o conteúdo técnico, mas a ansiedade na proximidade das provas, superada com o apoio da família e da equipe pedagógica do colégio. “Posso dizer que esse resultado não é meu, e sim nosso”, finaliza.