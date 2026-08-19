Apac: confira onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 24 horas

A Apac emitiu, na tarde desta terça-feira (18), um alerta de Estado de Atenção para a Região Metropolitana do Recife, Mata Sul, Mata Norte e Agreste de Pernambuco

Tamandaré registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24h em todo o estado, chegando a 52,3 mm (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

A cidade de Chã Grande, na Zona da Mata, registrou o maior acumulado de chuva em Pernambuco nas últimas 24 horas, segundo informações divulgadas pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) na manhã desta quarta-feira (19). O município registrou 89,2 milímetros (mm) de chuva durante o período.

Logo atrás aparecem Recife (86,8 mm), Pombos (86,6 mm), Jaboatão dos Guararapes (85,7 mm) e Abreu e Lima (81,2 mm). Os dados foram coletados às 5h18.

Estado de Atenção

A Apac emitiu, na tarde desta terça-feira (18), um alerta de Estado de Atenção para a Região Metropolitana do Recife, Mata Sul, Mata Norte e Agreste de Pernambuco.

O alerta indica que as chuvas terão intensidade moderada a forte e é válido a partir da noite desta terça e ao longo da quarta-feira (19).

Segundo a agência, "um canal de umidade continua favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva moderada (pontualmente forte) entre o Agreste e o Litoral do Estado de Pernambuco."

O alerta laranja da Apac indica o risco de chuva entre 50mm e 100mm. A agência pede que a população das áreas afetadas siga as orientações da Defesa Civil.

