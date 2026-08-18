Apac emite alerta de chuvas moderadas a fortes para Grande Recife, Zona da Mata e Agreste
O alerta indica que as chuvas terão intensidade moderada a forte e é válido a partir da noite desta terça e ao longo da quarta-feira (19).
Publicado: 18/08/2026 às 17:39
Previsão para o feriado de Nossa Senhora do Carmo é de chuvas fracas a moderada (Foto: Arquivo)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na tarde desta terça-feira (18), um alerta de Estado de Atenção para a Região Metropolitana do Recife, Mata Sul, Mata Norte e Agreste.
O alerta indica que as chuvas terão intensidade moderada a forte e é válido a partir da noite desta terça e ao longo da quarta-feira (19).
Segundo a agência, "um canal de umidade continua favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva moderada (pontualmente forte) entre o Agreste e o Litoral do Estado de Pernambuco."
O alerta laranja da Apac indica o risco de chuva entre 50mm e 100mm. A agência pede que a população das áreas afetadas siga as orientações da Defesa Civil.