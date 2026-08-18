Açude rompe após chuva intensa e destrói parte de casa em Bonito, no Agreste

Rompimento aconteceu após chuva intensa no município. Força da água derrubou parte de uma residência e arrastou um carro na zona rural

Casa é destruída parcialmente após açude transbordar em Bonito (Foto: Reprodução)

Um açude rompeu na zona rural de Bonito, no Agreste, na manhã desta terça-feira (18), após um período de chuvas intensas no município. A força da água destruiu parte de uma residência e arrastou um carro, segundo informações da Prefeitura de Bonito e da Defesa Civil.

O reservatório fica no Sítio Alto Sapé e, após o rompimento, o volume de água seguiu em direção a um outro reservatório localizado em uma propriedade rural. Imagens feitas por moradores mostram os danos provocados pela enxurrada, incluindo o desabamento de um muro de uma casa.

Um veículo também foi atingido pela força da água e acabou sendo arrastado. O carro ficou danificado após parar sobre pedras. Apesar dos estragos, não houve registro de pessoas feridas.

Além da ocorrência na zona rural, outros pontos de Bonito registraram alagamentos. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram ruas tomadas pela água e veículos e motocicletas circulando em meio aos trechos alagados.

Bonito esteve entre os municípios pernambucanos com os maiores volumes de chuva registrados nas 24 horas anteriores. Dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) apontaram acumulado superior a 100 milímetros no município.

Segundo a Defesa Civil de Bonito, as chuvas começaram por volta das 20h da segunda-feira (17) e só pararam aproximadamente às 13h desta terça-feira. O órgão informou que segue monitorando a situação.