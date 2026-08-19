Mulher é morta a tiros pelo companheiro em Passira, no Agreste de Pernambuco

Crime aconteceu nesta terça-feira (18), dentro da residência da vítima, na zona rural do município; suspeito foi preso em Carpina

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)

Uma mulher de 36 anos, identificada como Marília Alves da Silva, foi morta a tiros dentro da própria residência, nesta terça-feira (18), no Sítio Poço do Pau, na zona rural de Passira, no Agreste de Pernambuco. O companheiro dela, Daniel Gomes da Silva, de 48 anos, apontado como principal suspeito do crime, foi preso em Carpina, na Mata Norte do estado.

Segundo informações repassadas à Polícia, o casal tinha um histórico de discussões frequentes. Após o crime, Daniel fugiu do local. Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito no município de Carpina e efetuaram a prisão.

Ainda de acordo com as informações policiais, Daniel possui antecedentes criminais e cumpria pena em liberdade.

A Polícia Militar isolou a área onde o crime aconteceu. Após a realização da perícia, o corpo de Marília foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como feminicídio e está sob responsabilidade da Delegacia da 118ª Circunscrição de Passira.

“A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou a prisão em flagrante delito de um homem de 48 anos pelo feminicídio de uma mulher de 36 anos, ocorrido na zona rural de Passira”, informou a corporação.

O suspeito foi detido em Carpina e encaminhado à unidade policial para a realização dos procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.

