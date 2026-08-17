Rinha de galos é flagrada com 163 aves e 113 pessoas em Goiana

Polícia Militar apreendeu animais e materiais utilizados na prática ilegal durante fiscalização ambiental realizada neste domingo (16)

Flagrante aconteceu no bairro Bela Vista II (Divulgação/PMPE)

Durante uma fiscalização ambiental, neste domingo (16), policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) flagraram uma rinha de galos no bairro Bela Vista II, em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco.

Na ação, os policiais identificaram 113 pessoas que estavam no local.

O efetivo encontrou 163 galos e diversos materiais utilizados na prática de rinhas, além de itens destinados ao tratamento e à preparação das aves.

Foram apreendidos biqueiras, esparadrapos, serra para corte de esporas, tesoura, esporas de plástico, luvas e pomadas.

Todos os envolvidos, os animais e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Plantão de Goiana.