Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Evandro Carvalho, presidente da FPF

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Evandro Carvalho, presidente da FPF (Rafael Vieira/FPF)

No episódio desta quarta-feira (19/8), recebemos Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Evandro preside a entidade desde 2011, o terceiro mais longevo na FPF e, em 2022, foi reeleito com 85,2% dos votos válidos.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.