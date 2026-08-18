Homem é preso suspeito de matar a própria mãe de 70 anos em Gravatá

Vítima foi encontrada sem vida na localidade de Riacho do Mel. Polícia Civil investiga a motivação do crime.

Delegacia de Gravatá, no Agreste de Pernambuco (Foto: Google Street View/Reprodução)

Uma mulher de 70 anos foi assassinada dentro da própria casa, na tarde desta terça-feira (18), na localidade de Riacho do Mel, em Gravatá, no Agreste. A vítima foi identificada como Amenaide Maria da Silva. O filho dela, de 53 anos, foi preso em flagrante e é suspeito de ter cometido o crime.

Segundo informações iniciais, a mulher foi encontrada sem vida no imóvel, com ferimentos provocados por golpes de uma ferramenta. A Polícia Civil informou que o suspeito não possuía antecedentes criminais.

A Polícia Militar foi chamada e isolou o local para preservar a cena do crime. Equipes da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística (IC) também estiveram na residência para realizar a perícia e coletar elementos que possam ajudar na investigação.

Depois dos trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares, onde passou pelos procedimentos necessários.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida, assim como a dinâmica do ataque. O filho da vítima permanece à disposição da Justiça, e o caso será investigado pela Polícia Civil.