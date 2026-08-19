Hélio dos Anjos elogia atuação do Náutico e ressalta individualidades: "Grupo respondeu bem"

O treinador do Náutico fez questão de ressaltar o desempenho de alguns jogadores no duelo contra o Ceará

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Pressionado e encarando um confronto direto na parte de baixo da Série B, o Náutico conseguiu vencer o Ceará nesta terça-feira (18) e se afastou da zona de rebaixamento. O desempenho da equipe, sobretudo no primeiro tempo, foi elogiado pelo técnico Hélio dos Anjos.

Em entrevista coletiva após a partida, o comandante alvirrubro ressaltou as individualidades do elenco no triunfo sobre o Vozão. Hélio fez questão de citar nominalmente alguns atletas, enfatizando a resposta do grupo em um momento de pressão.

“O 1º tempo foi primoroso. Nós tivemos paixão pelo jogo e vontade de fazer o resultado. Poderíamos, sim, sair com um resultado mais elástico, mas é a fase. Eu prefiro bater no poder de superação dos jogadores e na qualidade que o adversário tem (desempenho no 2º tempo). Mas acima de tudo, nós tivemos o controle”, avaliou Hélio dos Anjos.

“Nós tivemos algumas atuações individuais de primeiríssima qualidade. Léo Índio, Derek, dentro da função dele, o próprio Igor (Fernandes) dentro das duas funções. Gostei muito do Ryan e do Jean (Carlos) dentro de suas condições. Não vou bater muito no 2º tempo, vou bater no jogo geral que o grupo respondeu muito bem aos nossos anseios”, concluiu.



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