Duas crianças morrem afogadas em Pernambuco durante o domingo (16)

Casos aconteceram nos municípios de Petrolina e Aliança; vítimas tinham um e dois anos, respectivamente

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)

Duas crianças morreram após se afogarem em Pernambuco neste domingo (16). Os casos aconteceram em Petrolina, no Sertão, e em Aliança, na Zona da Mata Norte. As vítimas tinham um e dois anos, respectivamente. Os acidentes teriam ocorrido em uma piscina e no banheiro da residência.

Na tarde do domingo (16), uma criança de um ano morreu afogada na Ilha do Massangano, na Zona Rural de Petrolina. Segundo informações de testemunhas, o menino foi encontrado pela própria mãe dentro de um balde, no banheiro da residência da família.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar atendimento, mas a criança não resistiu.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que a 213ª Delegacia Circunscricional de Petrolina registrou a ocorrência e instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte. A investigação segue em andamento.

Também no domingo,uma menina de 2 anos e 11 meses, morreu após se afogar em uma piscina na Zona Rural de Aliança, na Zona da Mata Norte.

De acordo com as informações iniciais, a menina estava com familiares aproveitando o domingo quando ocorreu o afogamento. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Horas antes da tragédia, ainda na manhã do domingo, a mãe havia publicado uma foto ao lado da filha. Na imagem, Ellysa aparece usando uma boia inflável.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob a responsabilidade da Delegacia Seccional de Goiana. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e a investigação segue em andamento”, afirmou.

