Carreta de açúcar tomba e deixa trânsito lento na Avenida Pan Nordestina, em Olinda
Veículo tombou na manhã desta terça-feira (18), na pista local da avenida que dá acesso à Presidente Kennedy e ao Giradouro do Complexo de Salgadinho
Publicado: 18/08/2026 às 07:41
Veículo está tombado na via local da Pan Nordestina, em Olinda (Reprodução/Redes Sociais)
Uma carreta de açúcar tombou na manhã desta terça-feira (18), na pista local da Avenida Pan Nordestina, no bairro Vila Popular, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.
A via dá acesso à Avenida Presidente Kennedy e ao Giradouro do Complexo de Salgadinho. A Polícia Militar de Pernambuco está no local.
O trânsito está lento no local. Nas imagens, é possível perceber que o eixo das rodas dianteiras está quebrado e há bastante óleo espalhado na pista. As informações é que o motorista não sofreu ferimentos.
Matéria em atualização