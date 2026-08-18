Carreta de açúcar tomba e deixa trânsito lento na Avenida Pan Nordestina, em Olinda

Veículo tombou na manhã desta terça-feira (18), na pista local da avenida que dá acesso à Presidente Kennedy e ao Giradouro do Complexo de Salgadinho

Veículo está tombado na via local da Pan Nordestina, em Olinda (Reprodução/Redes Sociais)

Uma carreta de açúcar tombou na manhã desta terça-feira (18), na pista local da Avenida Pan Nordestina, no bairro Vila Popular, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

A via dá acesso à Avenida Presidente Kennedy e ao Giradouro do Complexo de Salgadinho. A Polícia Militar de Pernambuco está no local.

O trânsito está lento no local. Nas imagens, é possível perceber que o eixo das rodas dianteiras está quebrado e há bastante óleo espalhado na pista. As informações é que o motorista não sofreu ferimentos.

Matéria em atualização