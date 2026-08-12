Acidente com balsa deixa 15 mortos no Zimbábue

Embarcação, que viajava sobrecarregada, virou em alto-mar e, além dos mortos, 27 pessoas estão desaparecidas; 77 passageiros foram resgatados

Passageiros são resgatados após balsa virar no Lago Kariba, no Zimbábue ( AFP)

Pelo menos 15 pessoas morreram e 27 estão desaparecidas depois que uma balsa sobrecarregada virou no lago Kariba, no Zimbábue, informaram nesta quarta-feira (12) os serviços de emergência. No total, 77 passageiros foram resgatados.

A balsa 'Mbuya Nehanda', que viajava entre a cidade de Kariba e várias ilhas e acampamentos de pesca, aparentemente virou na terça-feira em meio a fortes ondas, segundo a imprensa local.

O lago Kariba fica na fronteira do Zimbábue com Zâmbia, a mais de 300 quilômetros ao nordeste da capital, Harare. É o maior lago artificial do mundo em termos de volume.

A balsa transportava 114 passageiros adultos, cinco tripulantes e algumas crianças, apesar de ter capacidade para 90 pessoas, informou em um comunicado a Unidade de Proteção Civil do Zimbábue.

As buscas pelos desaparecidos continuam segundo as autoridades.

Uma testemunha, Maxton Kanhema, afirmou que "uma onda atingiu o barco, afetou o motor e provocou a parada". "Quando estávamos na água, vimos um sinal de socorro e os barcos que estavam por perto responderam", relatou.

Segundo Kanhema, o Parque Nacional Matusadona disponibilizou um helicóptero para apoiar as tarefas de resgate, ao lado de embarcações maiores e mergulhadores da região e do Exército.

Ele acrescentou, no entanto, que as más condições meteorológicas atrasaram a resposta das equipes de emergência. "Chegar até a embarcação levou tempo e, infelizmente, houve vítimas fatais", disse.