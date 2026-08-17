Paraquedista de 29 anos morre após acidente durante salto no interior de SP

O homem recebeu atendimento da equipe de saúde do evento e encaminhado ao Hospital São Luiz em Boituva; No mesmo dia ele foi transferido para Sorocaba, onde chegou a ser internado

Alessandro realizava um voo solo na última sexta-feira (31), em Boituva-SP (Reprodução/Instagram)

O paraquedista Alessandro da Rocha Filho, de 29 anos, morreu na última sexta-feira,(14), após mais de dez dias internado. Ele sofreu um acidente durante um voo em Boituva, no interior de São Paulo.

Em nota, a prefeitura da cidade disse que o acidente ocorreu no dia 31 de julho, Às 12h05. Ele realizava um voo solo e não fazia parte do Campeonato Brasileiro de Paraquedismo, que ocorreu no município entre os dias 20 a 31 do mês passado.

Ainda de acordo com a gestão municipal, o paraquedista recebeu atendimento da equipe de saúde e da ambulância do evento, sendo estabilizado ainda consciente e encaminhado ao Hospital São Luiz em Boituva. No mesmo dia, após a solicitação de vaga de emergência pelo sistema CROSS, foi transferido para Sorocaba, onde permaneceu internado e morreu no dia (14).

Os detalhes do acidente não foram divulgados. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública não informou se a morte é investigada. A reportagem também entrou em contato com a Confederação Brasileira de Paraquedismo e aguarda retorno.