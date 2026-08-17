Prefeitura do Recife inaugura primeira etapa do Parque da Resistência Leonardo Cisneiros

Parque da Resistência Leonardo Cisneiros, no Cais José Estelita (Foto: Vanessa Alcântara/Prefeitura do Recife)

A Prefeitura do Recife entregou a primeira etapa do Parque da Resistência Leonardo Cisneiros, localizado no Cais José Estelita, no bairro de São José, região central do Recife. O equipamento envolve uma área de cerca de 22 mil metros quadrados e está à disposição da população com áreas para lazer, convivência e prática de esportes desde a última sexta-feira (14).

A estrutura conta com bicicletários, horta comunitária, banheiro público, estacionamento para 130 automóveis, academia ao ar livre com espaço para calistenia, equipamentos destinados ao público idoso, Praça da Infância, além de áreas temáticas. O conjunto também abrange a Praça Abelardo Rijo, próximo ao Viaduto Capitão Temudo, que foi requalificada e integrada ao novo parque sob responsabilidade do Cabanga Iate Clube.

O prefeito Victor Marques (PCdoB), que participou da inauguração, ressaltou a localização do equipamento como um dos grandes atrativos. “Esse parque também tem uma das melhores vistas da nossa cidade, vale muito a pena conhecer e contemplar o pôr do sol aqui. Esse é um compromisso da nossa gestão, que segue cuidando e promovendo espaços de lazer por toda a cidade”, exaltou.

A construção do Parque da Resistência Leonardo Cisneiros é uma contrapartida exigida pela legislação urbanística para a construção do complexo de edifícios do Consórcio Novo Recife. A medida foi estabelecida pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU) como condição para o licenciamento da obra. O projeto paisagístico do parque conta com a assinatura de Benedito Abbud.

O Instituto da Cidade Pelópidas Silveira (ICPS), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife (SEDUL), foi responsável por acompanhar a execução do projeto e solicitar os ajustes necessários no andamento das obras, no que se refere a implantação dos equipamentos, composição da vegetação e destinação de uso dos espaços. O parque conta com iluminação em LED e postes com fiação embutida, além de arborização com 255 árvores, incluindo espécies como pau-ferro, sibipiruna e outras frutíferas.

O nome do parque foi definido através da Lei Municipal nº 19.232, de autoria dos então vereadores Ivan Moraes e Dani Portela, em homenagem ao professor, filósofo e ativista Leonardo Cisneiros, falecido em 2021, que se destacou na atuação em defesa do direito à cidade no Recife.

