Após mais de um ano de concessão, Parque Santana tem campo esburacado e banheiro infiltrado

Banheiro apresenta infiltrações e ferragens aparentes (Karol Rodrigues/DP Foto )

Campo de futebol esburacado, mobiliário desgastado e banheiros infiltrados. Esses são alguns dos problemas apontados pelos usuários do Parque Santana, na Zona Norte do Recife, cuja administração foi concedida à Viva Parques do Brasil no dia 10 de março do ano passado. Com duração de 30 anos, a concessão viabilizada pela Prefeitura do Recife também delegou à empresa a responsabilidade de gerir os parques da Jaqueira, de Apipucos e Dona Lindu.

Usuário antigo do Parque Santana, o auxiliar de enfermagem Rivson Alves relata desconforto ao utilizar o sanitário do equipamento. “Tem alguns buracos no teto e bastante infiltração, nos dias de chuva, o que também compromete a limpeza. Acho que esses banheiros precisam de uma reforma”, afirma.

Ele critica ainda o estado do campo de futebol do parque, onde costuma praticar o esporte nos finais de semana. De acordo com Rivson, diversos de seus amigos desistiram de participar de jogos no local por medo de lesões, em razão do grande número de buracos no local.

Além disso, o campo combina excesso de mato em algumas de suas áreas e terra batida em outras partes. Em dias de chuva, o equipamento também costuma ficar repleto de poças d’água.

“Conheço pessoas que já se machucaram e outras que deixaram de jogar futebol aqui por medo. A quadra de futsal e basquete também está em mau estado, com cestas enferrujadas e quebradas”, destaca Rivson.

Abordada pela reportagem durante sua primeira visita ao Parque Santana, a aposentada Cláudia Leal foi ao local para passear com o sobrinho, de 10 anos. “O espaço fica em uma área bonita e já é bastante arborizado, mas precisa de manutenção. Os brinquedos estão com a pintura gasta e enferrujados. O mobiliário, no geral, está bastante desgastado ”, opina.

No período de férias escolares, ela também visitou o Parque da Tamarineira, na Zona Norte, atualmente administrado pela prefeitura. “Estamos aproveitando a época para visitar os equipamentos públicos e adoramos o Parque da Tamarineira, que poderia ser um exemplo para esse aqui. Os brinquedos são de boa qualidade e estão novinhos”, completa.

Promessas

Em entrevista ao Diario de Pernambuco em fevereiro do ano passado, logo após vencer a licitação para administrar os parques concedidos pela prefeitura, Daniel Silvany, sócio da Viva do Brasil, disse que a empresa planejava reformar o campo de futebol do Parque Santana. O plano seria o de adequar o equipamento aos padrões da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Após a reforma, a ideia é a de que o equipamento poderá ser subdividido em quatro campos menores, horizontalmente dispostos. “O que permitirá que a gente tenha ações de formação esportiva. Então a gente pode se conectar com institutos que possam dar aulas ao pessoal da comunidade”, disse Silvany.

Na ocasião, a concessionária também disse ter interesse em reformar a ponte sobre o Rio Capibaribe que liga o parque à Vila Santa Luzia, na Torre. “A gente tem conversado com a prefeitura sobre aquela ponte, para reformar aquela parte. Iluminar, melhorar o acesso e a ponte”, coloca Silvany.

O empresário prometeu ainda investir em câmeras de monitoramento para aumentar a segurança do equipamento. Dentre os planos, foram citados a construção de um centro comunitário, com biblioteca digital, coworking, um centro de formação e uma sala de aula para possível contratação e treinamento de pessoas que moram na região.

Posicionamento

Por meio de nota, a Viva Parques disse que os investimentos de infraestrutura no Parque Santana somam mais de 2 milhões de reais em obras já executadas, “destacando-se a reforma completa de todos banheiros do parque”. A concessionária também cita ampliação e revitalização completa da pista de bicicross (que passa a ter padrão nacional de competições federadas), implantação de um sistema completo de monitoramento de câmeras com reconhecimento facial, instalação de bebedouros, revitalização da quadra de vôlei com entrega de bolas e novas redes, reforma de arquibancadas e quadras de areia e manutenção de brinquedos, bancos e piso como ações já executadas.

São citadas como obras em andamento a instalação de uma cobertura na esplanada central e reforma completa das quadras, a demarcação e pintura das grades, pista de caminhada e pórticos de entrada. Para este ano, a concessionária promete realizar “a revitalização completa do Campo de Futebol”. Segundo a Viva Parques, desde o início da concessão, a empresa já desembolsou mais de 4 milhões de reais em despesas operacionais.

