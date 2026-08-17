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Vida Urbana
AFOGAMENTO

Homem morre afogado e corpo é encontrado no Açude de Apipucos, no Recife

Polícia Civil investiga as causas do afogamento, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (17)

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/08/2026 às 17:58

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Açude de Apipucos, no Recife/Foto: Reprodução/Google Street View

Açude de Apipucos, no Recife (Foto: Reprodução/Google Street View)

O corpo de um homem ainda não identificado foi localizado na madrugada desta segunda-feira (17), no Açude de Apipucos, na Zona Norte do Recife. A suspeita inicial é de que a vítima fosse um pescador que teria caído na água e se afogado.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado após o registro de uma ocorrência de possível afogamento. As equipes realizaram buscas no açude e encontraram o corpo durante a madrugada.

O caso foi registrado pela Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, também na Zona Norte. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias da morte.

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Segundo a corporação, as diligências foram iniciadas imediatamente e continuam até o esclarecimento do caso.

Açude , Afogamento , Apipucos
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