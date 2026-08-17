Homem é preso em flagrante após tentar afogar companheira em praia de Olinda, no Grande Recife

O caso aconteceu neste domingo (16), na Praia do Quartel, em Olinda. O suspeito, que foi agredido por populares que presenciaram a ocorrência, foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria e vias de fato, no contexto de violência doméstica

A vítima foi encontrada desacordada e precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante, neste domingo (16), após tentar afogar a companheira no mar da Praia do Quartel, em Olinda, no Grande Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a vítima foi encontrada desacordada e precisou de atendimento da corporação.

Durante o atendimento, os bombeiros realizaram avaliação para verificar possíveis sinais de afogamento ou ferimentos na vítima, que tem 49 anos de idade. Após recuperar a consciência e não apresentar lesões aparentes, a mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tabajara, também em Olinda.

Agentes do 1º BPM da Polícia Militar de Pernambuco (1º BPMPE) também foram acionados para o caso. Ao chegar ao local, o efetivo precisou interromper as agressões que o suspeito estava sofrendo de populares que presenciaram a ocorrência com a mulher.

Por conta das agressões, o suspeito também precisou ser conduzido a uma unidade de saúde. Após os atendimentos necessários, a PMPE encaminhou o homem à Delegacia da Mulher.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da 15ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Olinda, informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria e vias de fato, no contexto de violência doméstica.

“Após a realização dos procedimentos legais, ele foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça”, finalizou a nota da PCPE.

