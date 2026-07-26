Menino de 7 anos morre após se afogar em parque aquático de Olinda

Polícia Civil investiga as circunstâncias do afogamento ocorrido em um parque aquático de Olinda. Criança chegou a ser socorrida, mas morreu em uma UPA

Olinda Via Park - Parque Aquático e Society (Foto: Reprodução/Instagram)

Um menino de 7 anos morreu após se afogar na piscina de um parque aquático em Olinda, no Grande Recife. O acidente aconteceu no sábado (25), no Parque Aquático Via Park, e a criança chegou a ser socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. A Polícia Civil de Pernambuco investiga as circunstâncias do caso.

Após ser retirado da água, o menino recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, uma prima do menino, que preferiu não ter a identidade divulgada, contou que a família está profundamente abalada com a perda. "Estamos devastados pelo ocorrido e onde ele morava estão todos abalados. Ele era muito amado. Ele foi socorrido, mas não resistiu ao afogamento”, afirmou.

Ela acrescentou que o parque aquático tem prestado assistência aos familiares desde o acidente, enquanto aguarda o avanço das investigações, que deverão esclarecer a dinâmica do afogamento e eventual responsabilidade pelo caso.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada pela 7ª Delegacia Seccional de Olinda. Segundo a corporação, a criança foi encontrada desacordada dentro de uma piscina do parque aquático, chegou a ser socorrida, mas morreu após ser encaminhada para UPA.

Neste domingo (26), um dia após a tragédia, o Parque Aquático Via Park permanece fechado ao público. Até o momento, não há informações sobre a retomada das atividades da unidade.

Confira o posicionamento do parque aquático na íntegra:



"O Olinda Via Park informa ao público e a toda a comunidade que se encontra temporariamente de portas fechadas a partir de hoje, por decisão da direção do parque.



É com imenso pesar e profunda tristeza que lamentamos o trágico acidente ocorrido neste sábado, envolvendo uma criança de 7 anos. Imediatamente após o ocorrido, foram prestados os primeiros socorros no local, e a criança foi encaminhada com urgência para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde, infelizmente, veio a óbito.

Prestamos as nossas mais sinceras condolências e profunda solidariedade aos pais, familiares e amigos neste momento de dor imensurável. A equipe do Olinda Via Park já está em contato com a família, oferecendo todo o apoio, suporte e assistência necessários.



Reiteramos o nosso compromisso com a transparência e informamos que estamos colaborando integralmente com as autoridades competentes para o total esclarecimento dos fatos."

