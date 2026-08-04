Idoso de 79 anos morre após se afogar na praia de Piedade, em Jaboatão

Vítima foi retirada da água por populares e passou cerca de 30 minutos sendo reanimada por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu

Homem morreu antes da chegada dos profissionais (Foto: Reprodução/Instagram)

Um idoso de 79 anos morreu após se afogar na tarde desta terça-feira (4), na praia de Piedade, em frente ao Edifício Golden Beach, na Avenida Bernardo Vieira de Melo, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada para atender à ocorrência de afogamento. Quando as equipes chegaram ao local, a vítima já havia sido retirada da água por populares.

Os bombeiros iniciaram imediatamente o atendimento, realizando manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), com o apoio de uma motolância e de uma Unidade de Suporte Básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o Samu, a ocorrência foi registrada às 16h25. Após cerca de 30 minutos de tentativas de reanimação, a equipe da Unidade de Suporte Avançado avaliou o paciente e constatou o óbito ainda no local.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os bombeiros e profissionais do Samu tentam reanimar a vítima. A identidade do homem não havia sido divulgada oficialmente até a última atualização desta matéria.

Após a confirmação da morte, a Polícia Militar e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos necessários. As circunstâncias do afogamento não foram informadas.



Casos recentes

Este é o segundo caso de morte por afogamento registrado em praias do Grande Recife em um mês. No dia 5 de julho, um homem morreu após se afogar na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A vítima foi retirada da água por equipes do Corpo de Bombeiros nas proximidades do Quiosque 28 e recebeu atendimento pré-hospitalar. Em seguida, uma equipe de suporte avançado do Samu deu continuidade às manobras de reanimação, mas o óbito foi constatado ainda no local.

Antes disso, no fim de junho, um adolescente de 15 anos desapareceu no mar da Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. O jovem havia sido arrastado por uma correnteza enquanto tomava banho de mar. Após três dias de buscas, o corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros, a cerca de dois quilômetros do ponto onde ele havia desaparecido.

A operação mobilizou equipes de salvamento aquático e mergulho, além de drones e da aeronave do Grupamento Tático Aéreo (GTA).