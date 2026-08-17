Ataque a tiros deixa dois mortos e dois feridos em bar no Cabo de Santo Agostinho

Crime aconteceu neste domingo (16), no bairro da Charneca; vítimas foram atingidas por homens que chegaram ao local em uma motocicleta

DHPP, no Recife (Foto: Arquivo DP Foto)

Dois homens foram mortos e outras duas pessoas ficaram feridas durante um ataque a tiros neste domingo (16), em frente a um bar no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. As vítimas fatais foram identificadas como Valdervan da Silva Júnior, de 30 anos, e José Ferreira de Lima, de 51.

Segundo informações repassadas à Polícia, as vítimas estavam em frente ao estabelecimento quando dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. O garupa desceu do veículo, sacou uma pistola e efetuou diversos disparos contra as pessoas que estavam no bar.

Câmeras de segurança registraram a ação. Durante o ataque, uma mulher entra em luta corporal com o suspeito, que consegue se desvencilhar e fugir do local com o comparsa.

Valdervan foi atingido na região da cabeça. José Ferreira, que era proprietário do bar, foi baleado na boca e no abdômen. Os dois foram socorridos para o Hospital Municipal Mendo Sampaio, mas não resistiram aos ferimentos e morreram após dar entrada na unidade.

Um homem identificado como Alexandro Costa da Silva, de 43 anos, e uma mulher de 27 anos também foram atingidos pelos disparos. Os dois foram socorridos para o Hospital Dom Hélder, em Ponte dos Carvalhos. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) isolou a área para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). Os corpos de Valdervan e José foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como homicídios consumados e tentativas de homicídio e está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“As vítimas fatais, dois homens, um de 30 anos de idade e outro de 51, que foram encontradas sem vida, com perfurações de arma de fogo, no Bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho. Outras duas pessoas também ficaram feridas, um homem de 43 anos e uma mulher de 27”, informou a corporação.

Ainda segundo a Polícia Civil, as diligências seguem para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pelo ataque.