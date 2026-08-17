Tumulto em templo deixa ao menos 7 mortos e vários feridos na Índia

Confusão teria se iniciado por volta das 6h30, no horário local, por conta do rompimento de um fio elétrico do lado de fora do templo, provocando pânico entre os devotos

Tumulto ocorreu nas proximidades do Templo de Ashok Dham, no distrito de Lakhisarai (Reprodução/Youtube)

Um tumulto em um templo hindu no Estado de Bihar, no leste da Índia, deixou ao menos sete mortos e vários feridos nesta segunda-feira (17). Horas antes, um incêndio em um hotel deixou sete mortos e diversos feridos no Estado de Bengala Ocidental, também no leste do país.

O tumulto ocorreu nas proximidades do Templo de Ashok Dham, no distrito de Lakhisarai, enquanto milhares de devotos se reuniam para fazer orações na terceira segunda-feira de Shravan, um dos meses mais sagrados do calendário hindu.

O período, que geralmente ocorre entre julho e agosto, é dedicado à adoração do deus hindu Shiva e é marcado por jejuns, orações e festivais coloridos durante a estação das monções em toda a Índia.

Mais de uma dúzia de pessoas foram levadas a um hospital público para receber atendimento, informou o funcionário do governo local Shailendra Kumar. Segundo ele, as causas do tumulto ainda estavam sendo investigadas.

Informações preliminares indicam que um fio elétrico se rompeu do lado de fora do templo por volta das 6h30, no horário local, provocando pânico entre os devotos, que correram para escapar do que temiam ser um risco de choque elétrico.

Uma parte das barricadas cedeu sob o peso da multidão que avançava, provocando uma aglomeração na qual as pessoas caíram umas sobre as outras, disse Kumar, segundo a agência de notícias Press Trust of India.

Incêndio em hotel deixou sete mortos

Na cidade-templo de Tarapith, no distrito de Birbhum, em Bengala Ocidental, um incêndio começou por volta das 4h30, no horário local, desta segunda-feira, no térreo de um hotel de quatro andares, enquanto a maioria dos hóspedes dormia, informou a Press Trust of India. Ao menos sete pessoas morreram.

Muitos dos hóspedes eram peregrinos que visitavam Tarapith para fazer orações em um importante complexo de templos que também abriga um santuário dedicado a Shiva.

Segundo a agência, os bombeiros controlaram as chamas, e os feridos foram levados a um hospital, onde alguns receberam tratamento para queimaduras, enquanto outros sofreram com a inalação de fumaça e asfixia.

A administração do hotel disse à Press Trust of India que o incêndio pode ter começado próximo à recepção, após um componente elétrico do sistema de fornecimento de energia do prédio pegar fogo. As autoridades investigam o incidente e ainda não determinaram a causa exata.