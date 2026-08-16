Três homens morrem em troca de tiros em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

Confronto começou quando um homem invadiu o estabelecimento comercial de Ednaldo Ferreira da Silva, de 61 anos, e atirou contra ele, que reagiu

O crime ocorreu na Rua Joaquim Conrado de Lorena e Sá, em Serra Talhada (Street View/reprodução)

Na manhã do último sábado (15), três homens morreram durante troca de tiros em estabelecimento comercial de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Informações preliminares apontam que o confronto começou quando um homem entrou no local e efetuou disparos contra o proprietário do negócio, identificado como Ednaldo Ferreira da Silva, de 61 anos.

Ednaldo teria reagido e atirado de volta contra o homem. Os dois morreram no local.

Na ocasião, o irmão de comerciante, Nivaldo Ferreira da Silva, de 67 anos, também foi atingido pelos disparos. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Agamenon Magalhães (Hospam), mas não resistiu aos ferimentos.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que registrou o caso como de "triplo homicídio consumado". A corporação investiga o caso.