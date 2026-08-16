PM é baleado na cabeça por policial de folga durante ocorrência de som alto na Mata Sul

Hospital da Restauração, na região central do Recife (Foto: Divulgação)

O policial militar Matheus Silva Almeida Canabarro, de 29 anos, foi encaminhado ao Hospital da Restauração (HR) neste domingo (16) com ferimentos de arma de fogo na região da cabeça. De acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado na 70ª Delegacia Municipal de Palmares como tentativa de homicídio, os disparos teriam sido efetuados por Nykollas Matheus de Lima Santos, de 30 anos, que também é soldado do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM).

Matheus Canabarro, que estava em serviço, integrava uma guarnição que foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego na região central de Água Preta, município na Mata Sul do estado, na noite deste sábado (15). No local, teria sido iniciada uma discussão com Nykollas Santos, policial militar que estava de folga e participava do evento em que o som estaria sendo utilizado.

Após os disparos, Nykollas fugiu do local e é, desde então, considerado foragido. A perícia do Instituto de Criminalística (IC/PE) localizou estojos de munição e apreendeu os equipamentos de som. Matheus foi socorrido na própria viatura da PM e levado ao Hospital Municipal de Água Preta. Em seguida, devido a gravidade do caso, foi transferido para o Hospital Regional dos Palmares e encaminhado em uma UTI Móvel para o HR, no Recife, onde segue internado.

De acordo com o comunicado da PM à imprensa, será instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o caso. Ainda segundo a nota, a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco também vai apurar o caso “objetivando analisar, sob o aspecto ético-disciplinar, a conduta do militar indicado como responsável pelos disparos”.

