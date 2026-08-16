Incêndio atinge igreja na Avenida Caxangá, no Recife

Bombeiros empregaram oito viaturas na ocorrência e debelaram as chamas; não há registro de vítimas

Igreja fica localizada no bairro do Cordeiro (Foto: Reprodução/Rede Social)

Um incêndio atingiu a igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVC), localizada na Avenida Caxangá, em frente ao Parque de Exposições, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, na manhã deste domingo (16).

Imagens nas redes sociais mostram uma intensa fumaça no local. As informações é que o fogo atingiu a área do culto, incluindo todo imobiliário e teto, mas que a área administrativa e a sala do departamento infantil não foram atingidas.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que empregou oito viaturas na ocorrência, sendo quatro de combate a incêndio, uma de resgate, uma de operações com drone e duas de comando operacional.

As equipes debelaram as chamas e já realizaram o rescaldo no local. Após a conclusão dos trabalhos, o local foi repassado aos cuidados da Defesa Civil. Não houve registro de vítimas.

Nas redes sociais, o pastor da congregação, Edson Vando, convocou os fiéis da unidade atingida pelo incêndio a não deixarem de orar e convidou a todos para assistir ao culto na sede da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, localizada na Avenida Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira. “Minha palavra neste instante é que Deus está no controle de todas as coisas”, disse.



