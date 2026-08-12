Operação da Polícia Civil cumpriu nove mandados de prisão e dois de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (12) nos municípios do Recife, Igarassu, Abreu e Lima e Jaboatão dos Guararapes

Quadrilha investigada por homicídios, tráfico e extorsão é alvo de operação no Grande Recife (Ascom/PCPE)

Uma organização criminosa investigada por homicídios, tráfico de drogas, extorsão, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro é alvo da Operação Revocatio, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta quarta-feira (12). Ao todo, são cumpridos nove mandados de prisão e dois de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros.

As ações ocorreram no Recife, Igarassu, Abreu e Lima e Jaboatão dos Guararapes. As ordens judiciais foram expedidas pela 12ª Vara Criminal da Capital.

De acordo com a Polícia, as investigações começaram em agosto de 2023, após um homicídio no bairro do Totó, na Zona Oeste do Recife. Segundo a Polícia Civil, o aprofundamento das apurações identificou uma organização criminosa armada com atuação no Totó, Curado I e áreas próximas.

De acordo com a investigação, o grupo estaria envolvido em homicídios relacionados à disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas.

A ação contou com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (GISO/SEAP-PE) e da Polícia Civil da Paraíba.

