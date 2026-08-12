PM apreende 3 kg de maconha dentro de mala em empresa de transporte no Recife

Bagagem sem identificação foi encontrada em estabelecimento no bairro do Ipsep

Droga estava escondida em mala (Foto: PMPE/Divulgação)

A Polícia Militar apreendeu cerca de 3 quilos de maconha prensada que estavam dentro de uma mala deixada sem identificação em uma empresa de transporte no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (11).

De acordo com a PM, policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) receberam informações sobre a existência da bagagem no estabelecimento e foram até o local após autorização para realizar a averiguação.

Um funcionário da empresa acompanhou a ação. Durante a inspeção, os policiais encontraram três tabletes de maconha prensada dentro da mala.

O material apreendido e a testemunha foram encaminhados à Central de Plantões da Capital (CEPLANC), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito foi localizado ou identificado durane a ocorrência.