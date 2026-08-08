PM apreende armas, drogas e mais de R$ 15 mil em Nazaré da Mata

Abordado após um homicídio, homem teria indicado aos policiais o imóvel onde foram encontradas armas, munições e dinheiro

PM apreendeu armas, drogas e mais de R$ 15 mil após homicídio em Nazaré da Mata (Divulgação/PMPE)

Armas, munições, drogas e mais de R$ 15 mil foram apreendidos por policiais militares do 2º BPM durante uma ocorrência em Nazaré da Mata, na Mata Norte de Pernambuco, na tarde desta sexta-feira (7).

Após um homicídio registrado na região, o efetivo realizava diligências para levantar informações sobre o crime quando abordou um homem que, segundo relatos, estaria intimidando populares para impedir o repasse de informações à polícia.

“O homem resistiu à abordagem, agredindo os policiais com chutes e mordidas, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo”, informou a PMPE em nota.

Com o homem, foram encontradas seis embalagens do tipo zip lock contendo uma substância análoga à maconha. Ele declarou ter adquirido entorpecentes com a vítima do homicídio e indicou um imóvel onde estariam outros materiais ilícitos. A proprietária do local, identificada como mãe da vítima, autorizou a entrada dos policiais para a realização das buscas.

No imóvel, foram apreendidos um revólver calibre .38, uma pistola 9 mm, uma espingarda calibre 12, 40 munições de diferentes calibres e R$ 15.130 em espécie. “O material apreendido e o envolvido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Nazaré da Mata, para adoção das medidas cabíveis”, afirmou a PMPE.