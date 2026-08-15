Três mulheres são presas por furtos a estabelecimentos comerciais e repasse de produtos para venda

De acordo com a Polícia Civil, as mulheres repassavam os produtos furtados a receptadores no Centro do Recife

Elas se comportavam como cllientes antes de praticar os furtos (Reprodução/Vídeo da PCPE)

Três mulheres foram presas em flagrante furtos a supermercados, farmácias e outros estabelecimentos comerciais no Centro do Recife. As prisões foram divulgadas na tarde da última sexta-feira (14) pela Polícia Civil, que registrou o caso como ocorrência de furto qualificado e associação criminosa.

De acordo com o delegado Ernesto Novaes, da Delegacia de Polícia da 1ª Circunscrição- Rio Branco, a investigação começou há cerca de um mês, após a polícia receber a informação de que três mulheres estavam repassando produtos furtados a receptadores do centro da cidade. Na região, eles eram comercializados por preços muito abaixo de seus valores de mercado.

“Era complicado fazer o rastreio dessa mercadoria, já que eram produtos alimentícios, de higiene pessoal, que quando eram desovados no Centro da cidade já não estavam com a etiqueta do comércio de origem”, afirma o delegado.

De acordo com ele, as mulheres se portavam como clientes dos estabelecimentos comerciais para praticar os furtos. “Elas enchiam os carrinhos com diversos produtos, mas dentro deles também colocavam suas bolsas, onde inseriam parte dos itens. Ao final da empreitada criminosa, abandonavam o carrinho e saiam com suas bolsas, levando parte da mercadoria”, explica.

Até o momento, o prejuízo provocado pelo grupo é de, pelo menos, R$ 1,5 mil. “As investigações agora vão focar em desarticular a rede de receptadores que faziam a aquisição desses produtos e repassavam ao consumidor final”, completa Novaes.

