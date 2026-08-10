Centro do Recife: 79 comércios serão vistoriados nesta semana em ação preventiva contra incêndios

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife, a intenção é avaliar e orientar lojistas quanto aos cuidados com a segurança contra incêndios

Em maio de 2025, o antigo prédio do Cine Glória foi atingido pelas chamas (Rafael Vieira/DP Fotos)

Estabelecimentos comerciais da Rua das Calçadas, no Centro do Recife, receberão ações preventivas de vistoria e orientação para casos de incêndios, entre esta terça-feira (11) e quinta-feira (13). Ao todo, 79 imóveis serão contemplados, segundo divulgou a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife) nesta segunda (10).

As visitas serão coordenadas pelo Comitê de Ações Preventivas para o Centro do Recife e conduzidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). A ideia é identificar possíveis riscos e contribuir para a prevenção de acidentes, destacou a CDL.

Nos últimos dois anos, três incêndios aconteceram na região, que atingiram pontos comerciais e afetaram a atividade. Em outubro de 2024, a ocorrência foi em uma loja infantil, próxima à Praça Dom Vital e ao Mercado de São José.

Em maio de 2025, o antigo prédio do Cine Glória foi atingido pelas chamas, que impactaram outros 13 estabelecimentos do entorno. Em maio deste ano, um incêndio de grandes proporções, na Rua de Santa Rita deixou cerca de quatro lojas destruídas.

Quem vive a rotina do Centro do Recife

O Diario de Pernambuco esteve nas localidades e conversou com frequentadores do centro e trabalhadores. A vistoria foi bem avaliada pelos comerciantes.

“Dá mais segurança, de certa forma, para quem trabalha e para quem está exposto à questão da rua. Os pedestres ficam com um pouco de temor e cuidado, de cair alguma coisa, de se machucar. Para a questão de segurança, vai ser ótimo”, comentou Marilene Maria, de 46 anos, que trabalha em uma loja de roupas, ao lado do imóvel atingido por um incêndio no dia 23 de maio.

Segundo ela, as lojas foram comunicadas sobre a ação que vai acontecer e os comerciantes também estão cientes. “Os clientes estão sempre falando do medo de alguma marquise cair”, afirmou.

Kauany Rodrigues, de 20 anos, trabalha em uma loja de artigos para pets na Rua das Calçadas. Ela destacou que a medida tem potencial para contribuir para melhores condições no Centro.

“Traz uma grande melhoria, porque as pessoas têm muito receio de vir para o Centro; com os incêndios, piorou a situação. Essa nova fase, novos ajustes, vai melhorar tanto para a gente quanto para os clientes, porque a falta de estrutura nas ruas prejudica muito. São buracos, fiação, insegurança e os próprios incêndios”, acrescentou.

Para quem frequenta a área comercial há décadas, as vistorias enfrentam um cenário de degradação mais amplo. A autônoma Renilda Braga, de 65 anos, lembra da época em que as ruas eram movimentadas e avalia que o medo e o fechamento de lojas transformaram o local.

“Sou da época em que isso aqui era lotado. Hoje em dia está um deserto, uma cidade morta. Eu vinha todo dia. Atualmente não venho mais porque tenho medo. É necessário que eles venham olhar, mas falta muita coisa: as estruturas estão sucateadas e há pouquíssimo policiamento”, relatou.

Vistoria

Segundo o diretor institucional da CDL Recife, Paulo Monteiro, será uma medida educativa, sem finalidade punitiva. Ao final da vistoria, cada estabelecimento receberá um Relatório de Orientação Preventiva, com recomendações técnicas e operacionais, para a adoção das providências necessárias ao fortalecimento das condições de segurança.

“Além de proteger o comércio, fortalecer o ambiente de negócios e as pessoas, a preocupação também é com o patrimônio”, adiantou Paulo. Ele acrescentou que a ação marca o início do projeto, que será replicado também nos bairros de Santo Antônio e Boa Vista.

O Comitê é composto por representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 16º Batalhão, da Neoenergia Pernambuco, da Prefeitura do Recife, da Defesa Civil do Recife, de representantes dos lojistas do bairro de São José, Crea-PE e da CDL Recife.