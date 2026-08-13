Incêndio florestal obriga evacuação por mar de quase 500 turistas na Grécia

Pessoas são evacuadas em pequenas embarcações durante um incêndio florestal perto do vilarejo de Siviri, no norte da Grécia (Vasilis Ververidis/AFP)

Uma flotilha de pequenas embarcações evacuou quase 500 turistas de praias no norte da Grécia nesta quinta-feira (13), quando um incêndio florestal ao sul da cidade de Salônica ameaçou dois destinos turísticos populares.

Aviões e helicópteros-tanque e mais de 200 bombeiros lutaram para impedir que as chamas se espalhassem pela península de Calcídica. Dois bombeiros feridos foram levados ao hospital.

Poucas horas depois de começar, o incêndio avançou em direção às residências nos arredores dos movimentados balneários de Siviri e Fourka, repletos de turistas. A região tem florestas de pinheiros altamente inflamáveis.

A agência de proteção civil da Grécia enviou alertas de evacuação por telefone às pessoas nos dois balneários.

Mais de 480 turistas em trajes de banho, muitos com crianças no colo, foram evacuados pelo mar em embarcações da guarda costeira e dos bombeiros, segundo autoridades do serviço de combate a incêndios e a televisão pública ERT.

Um porta-voz dos bombeiros afirmou que a evacuação teve de ser feita pelo mar porque as chamas se aproximavam das praias.

Alguns foram levados para praias próximas, enquanto cerca de 200 turistas foram transportados para um navio que os aguardava em alto-mar.

"Estamos na praia e procurando uma maneira de ir embora. De onde estamos, vemos (...) casas pegando fogo", declarou por telefone à AFP Sophia, de 52 anos, proprietária de uma casa na região.

Muitos tentaram deixar a região de carro, o que provocou grandes congestionamentos, informou a ERT.

A ERT informou que uma parede de chamas de três quilômetros de extensão e até 30 metros de altura se aproximava dos balneários.

As autoridades gregas emitiram o nível máximo de alerta 5 para incêndios em grande parte do território continental. Os meteorologistas previram ventos de até 100 km por hora para sexta-feira.

A Grécia sofre graves incêndios florestais todos os anos. E especialistas afirmam que o risco aumenta devido às mudanças climáticas provocadas pela atividade humana, que tornaram mais extremos os períodos de seca e outros fenômenos meteorológicos.

Em 24 horas, foram registrados 40 incêndios florestais em todo o país, dos quais nove continuavam fora de controle no fim da noite de quinta-feira.