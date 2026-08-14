Projeto abre 100 vagas gratuitas para mulheres em curso de moda e tecnologia no Recife

Em sua 9ª edição do Projeto Mão na Massa – Mulheres Makers oferece formação de seis meses para mulheres interessadas em transformar criatividade em geração de renda; inscrições seguem abertas até 30 de agosto

Instituto Fab Lab Rec abre 100 vagas gratuitas voltadas a formação de mulheres interessadas em moda, tecnologia, economia circular e empreendedorismo (Foto: Divulgação)

Com o objetivo de ampliar oportunidades para mulheres que historicamente tiveram pouco acesso à inovação, à tecnologia e a espaços de desenvolvimento profissional, o Instituto Fab Lab Rec abre inscrições para a 9ª edição do Projeto Mão na Massa – Mulheres Makers.

O curso oferece 100 vagas gratuitas para uma jornada formativa de seis meses e é voltado a mulheres interessadas em transformar a criatividade em geração de renda por meio da moda, da tecnologia e da economia circular.

As atividades serão realizadas na sede do Instituto, na Rua da Moeda, 129, no Bairro do Recife. O projeto chega à nona edição com uma temática estratégica para o futuro da indústria da moda: o reaproveitamento de resíduos têxteis aliado às tecnologias de fabricação digital.

A nova edição da iniciativa conta com financiamento do Instituto Lojas Renner, que contemplou a proposta por meio do Edital Nacional de Seleção de Projetos de Inclusão Socioprodutiva de Mulheres. As interessadas podem se inscrever gratuitamente até 30 de agosto pelo site do projeto.

A formação, composta por encontros presenciais e mentorias, reúne conhecimentos em upcycling, técnica que trabalha o reaproveitamento de materiais e peças para que ganhem novas funções, além de moda circular, design, fabricação digital, empreendedorismo, educação financeira, planejamento de negócios, marketing digital e branding.

O curso inclui ainda o desenvolvimento de produtos com ferramentas como cortadoras a laser, vetorização, design de produtos e impressão 3D, entre outras tecnologias disponíveis no laboratório do Instituto Fab Lab Rec.

Durante as atividades, as participantes terão contato com equipamentos de fabricação digital, metodologias ativas e ferramentas de gestão, além de aprender a desenvolver produtos autorais a partir de resíduos têxteis.

Serviço:

Projeto: Mão na Massa – Mulheres Makers | 9ª edição

Período de inscrições gratuitas: de 13 a 30 de agosto de 2026

Vagas: 100 para mulheres a partir de 30 anos de idade

Duração: Seis meses

Local do curso: Instituto Fab Lab Rec – Rua da Moeda, 129, Bairro do Recife

Informações e inscrições gratuitas: https://maonamassa.fablabrec.org