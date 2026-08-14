Adolescente que passou por transplante após resgate aéreo visita sede da PRF no Recife

Menina de 13 anos foi transportada de Garanhuns à capital em maio, em uma operação para garantir a chegada a tempo de um órgão para transplante

Adolescente transportada de helicóptero para fazer transplante de fígado visita sede da PRF no Recife (Foto: PRF/Divulgação)

Uma adolescente de 13 anos que precisou ser transportada de helicóptero de Garanhuns para o Recife, em maio deste ano, após a localização de um fígado para transplante, reencontrou nesta sexta-feira (14) os profissionais que participaram da operação. Recuperada do procedimento, a menina visitou a sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Recife, e conheceu a estrutura do órgão.

O transporte foi realizado com apoio da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Metropolitano Recife. A mobilização ocorreu em caráter de urgência porque o tempo era um fator determinante para preservar a qualidade do órgão que seria utilizado no transplante.

Apesar da rapidez da operação, uma condição apresentada pelo fígado fez com que o procedimento não pudesse ser realizado naquele momento. Cerca de uma semana depois, a família recebeu a notícia de que outro órgão havia sido localizado e que a adolescente poderia passar pelo transplante.

A cirurgia foi realizada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), no Recife, e durou aproximadamente sete horas. Após a recuperação, a menina recebeu alta e voltou a Garanhuns.

Durante a visita à PRF, nesta sexta, ela reencontrou integrantes das equipes que participaram do transporte realizado em maio. A adolescente também conheceu viaturas e cães farejadores da corporação.

O encontro ainda teve uma comemoração pelo aniversário da menina, celebrado em 14 de julho. Ela recebeu presentes e um bolo durante a visita.