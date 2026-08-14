Cadela é atacada por rottweiler no Grande Recife e tutores fazem campanha para custear tratamento

Segundo o tutor da cadela, o animal teve fratura de quatro costelas e perfuração no pulmão, necessitando do uso de um dreno torácico. Caso aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

Momento em que cadela é atacada por rottweiler (Reprodução)

Uma cadela ficou gravemente ferida após ser atacada por uma rottweiler que escapou de um depósito de gás em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Câmeras de segurança registraram o momento em que a cadela, que tem o nome de Mel, é atacada pelo outro animal.

O caso aconteceu na última sexta-feira (07), no bairro de Candeias. Segundo o tutor da cadela, Lucas Figueiredo, de 29 anos, o animal teve fratura de quatro costelas e perfuração no pulmão.

Por conta da gravidade do caso, a cadela está internada em uma clínica privada há sete dias, necessitando do uso de um dreno toráxico. Para tentar custear o tratamento, os tutores do animal abriram uma campanha nas redes sociais, já que, segundo Lucas, o dono da rottweiler, que pagou a cirurgia e os exames pré-operatórios, se recusou a pagar o restante do tratamento.

Como aconteceu o ataque

De acordo com Lucas Figueiredo, o ataque aconteceu no momento em que ele e a família retornavam de um espetinho. Nas imagens, é possível ver que uma criança, enteada do tutor, é derrubada pela rottweiler.

“A gente tinha decidido dar uma passada rápida em um espetinho na sexta-feira (7) e, no momento em que retornamos para casa, aconteceu o ataque. Foi tão rápido que não tinha visto no primeiro momento, só percebi quando minha enteada caiu no chão. Quando olhei para trás, a rottweiler já estava com minha cachorra na boca", relembrou o tutor.

Nas imagens das câmeras, é possível ver que Lucas tenta interromper o ataque com um chute, mas só consegue desvencilhar Mel após uma asfixia mecânica na rottweiler e da ajuda de pessoas que passavam pelo local.

Após o ocorrido, a cadela foi levada para uma clínica médica particular, onde passou por cirurgia, toda custeada pelo dono da rottweiler. Porém, segundo Lucas Figueiredo, como Mel irá permanecer internada na clínica, o proprietário da rottweiler não irá custear o restante do tratamento.

“Depois da cirurgia, o dono da rottweiler alegou não ter condições de pagar o restante do tratamento. Ele pediu para levá-la para outra clínica, só que o veterinário que fez a cirurgia disse que, a partir do momento em que o dreno for retirado, ela pode vir a óbito, por conta da quantidade de líquido que está preso no pulmão”, explicou.

Por conta disso e da falta de previsão de alta de Mel, os tutores da cadela iniciaram uma campanha de arrecadação nas redes sociais para tentar pagar todo o tratamento.

“Essa campanha que estamos fazendo não é por conta de que queremos extorquir as pessoas. Muito pelo contrário. Estou correndo atrás desse dinheiro, pois eu quero ver minha cachorra em casa, saudável e alegre", destacou.

Apesar da campanha, Lucas afirma que irá procurar os meios legais para que o dono da rottweiler arque com as consequências do ataque, seja pelo valor do tratamento ou pela questão psicológica da enteada, que foi derrubada no momento do ataque.

“Vamos procurar os nossos direitos, seja na parte financeira, quanto na questão psicológica da minha enteada, que ficou muito abalada com a situação. Caso ele seja obrigado pela justiça a pagar o tratamento, não iremos ficar com esse valor, pois, graças a Deus, o pessoal já está pagando com o dinheiro da vaquinha. O que pensamos é tentar ajudar ONGs que cuidam de animais, caso não necessitem de reposição dos valores”, finalizou.

Questão judicial nesses casos

Mas, de fato, qual é a responsabilidade do tutor de um animal em casos de ataque a outro animal ou a uma pessoa? De acordo com o advogado e professor do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire), Wagner Arandas, o tutor pode responder civil, penal e administrativamente.

Na esfera civil, o tutor, dono ou detentor do animal deve indenizar pelos danos causados. “Quando a gente fala de um animal, embora a gente tenha carinho por ele, normalmente a gente está falando ali de um bem jurídico. Ele é um patrimônio da pessoa. E, como foi causado um dano a esse patrimônio, cabe ali a reparação.”

Ele explica que, no caso da cadela Mel, a reparação precisa se dar desde o início até o final do tratamento.

Já na esfera criminal, o professor ressalta que, às vezes, é comum um animal escapar e atacar outro ser humano ou animal. Nesse caso, a conduta pode ser enquadrada como culposa. “Porque normalmente você vai ter ali uma negligência em ter deixado o animal escapar. Podendo o tutor responder por lesões corporais culposas provocadas por aquele animal.” Mas caso o ataque seja instigado pelo dono do cachorro ele responde dolosamente.

Na esfera administrativa, os tutores podem ser multados caso não respeitem normas de segurança, salubridade e sossego em condomínios. “É preciso cumprir com as regras impostas no local.”