Vereadora da 'causa animal' diz ter quebrado vassoura na cabeça de cachorra: 'Sem pena'

Segundo a própria parlamentar, a batida foi tão forte que a cadela começou a convulsionar

Vereadora Eva Coelho Rosa, conhecida como Simplesmente Eva (PL) (Reprodução/Redes Sociais)

A vereadora Eva Coelho Rosa, conhecida como Simplesmente Eva (PL), de Santana do Livramento (RS), relatou nas redes sociais ter usado uma vassoura para agredir a própria cachorrinha. As declarações viralizaram nesta terça-feira, 7, mas foram feitas durante uma live realizada anteriormente.

Segundo a própria parlamentar - que alega nas suas plataformas estar associada à causa de proteção aos animais -, a batida foi tão forte que a cadela começou a convulsionar. E, mesmo diante da necessidade de atendimento, a vereadora admitiu que não prestou socorro à cachorra.

"Eu quebrei a vassoura na cabeça dela, mas não me interessa de maus-tratos (sic). Maus-tratos sou eu. Menina, eu peguei a vassoura e grudei na cabeça da Maristela. Mas grudei sem pena", afirmou Eva, sem demonstrar arrependimento.

A reportagem busca contato com a defesa de Eva. Em nota enviada ao portal A Plateia, do Rio Grande do Sul, a vereadora afirmou que a "acusação de maus-tratos não condiz com a realidade" e que houve um briga entre os seus cachorros e que ela precisou intervir de forma enérgica. "Eles teriam se matado", afirmou.

No relato em vídeo, a parlamentar não explica de forma clara o que motivou a agressão. Pelas falas, contudo, é possível deduzir que a cadela estava brigando com outro cachorro e que a confusão teria irritado a vereadora.

"A Maristela sentou para trás. Eu dei um coice no outro, atirei longe. Olhei pra cadela. A cadela que eu grudei com a vassoura na cabeça estava babando. 'Você vai convulsionar?' Você vai convulsionar? Porque eu não vou mexer um dedo'", acrescentou.

Durante o vídeo, Eva acomodou a cachorrinha supostamente agredida no colo e voltou a desprezar o animal. "Tem água limpa, tem a melhor ração, tem cama. Não presta pra nada", disse. "Essas imundices é só pra dar gasto".

As falas provocaram revolta nas redes sociais, além de protestos por parte de outros políticos e entidades de defesa animal. Usuários invadiram o perfil de Eva para pedir pela perda de mandato da vereadora. "Agressores não podem ter cargo político!" escreveu uma mulher. "Tomara que perca o cargo", afirmou outra.

A Associação Santanense de Proteção aos Animais (Aspa) divulgou na integra o vídeo de Eva e disse, em nota publicada no sábado, 4, que, "diante da gravidade das declarações", a entidade "preservou integralmente o conteúdo da transmissão e está adotando as medidas cabíveis para que os fatos sejam devidamente apurados pelos órgãos competentes".

O deputado federal Matheus Laiola (União-PR), que tem a defesa aos animais como principal bandeira política, afirmou nesta terça que estaria enviando um ofício à Câmara Municipal de Santana do Livramento, ao Ministério Público e à Polícia Civil "para que o caso seja rigorosamente investigado e para que a vereadora Eva Coelho da Rosa seja responsabilizada pelos seus atos".

A reportagem buscou contato com as entidades citadas e aguarda retorno. O espaço segue aberto e o texto será atualizado em caso de posicionamento.

