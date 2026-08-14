Calor, lixo e estrutura precária afetam rotina no Mercado da Madalena, no Recife

Comerciantes relatam mau cheiro, altas temperaturas e queda no movimento; Prefeitura anuncia nova intervenção no equipamento e divulga cronograma de ações em mercados da cidade

Mercado da Madalena passará por intervenções (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O forte cheiro de lixo, perceptível a metros de distância, e o calor intenso dentro do Mercado da Madalena, na Zona Oeste do Recife, estão entre as principais queixas de comerciantes que trabalham diariamente no local. Permissionários também apontam problemas de segurança, banheiros, cobertura e boxes fechados, que, segundo eles, reduzem a circulação de clientes e afetam as vendas.

As reclamações se somam a um histórico recente de problemas estruturais. Em 12 de abril de 2025, um incêndio atingiu boxes do mercado durante a madrugada, após um carro estacionado no interior do equipamento pegar fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas por volta das 2h40 e não houve vítimas. O episódio reforçou a discussão sobre a necessidade de melhorias na estrutura do espaço.

Lixo na calçada e mau cheiro constante

Um dos problema recorrente é o descarte de lixo na área externa do mercado, que ocupa vagas de estacionamento e, segundo comerciantes, não recebe tratamento adequado.

Antônio Fernando Corrêa, de 51 anos, afirma que o problema não é causado apenas pelos permissionários. “Não é só o lixo do Mercado da Madalena que vai para ali. Os restaurantes das proximidades também descartam o lixo aqui.”

Ele diz que o mau cheiro afasta clientes e prejudica a circulação no entorno. “Essa fedentina afasta o público.” A comerciante Jaciara Galvão Correia, de 56 anos, também relata que os resíduos ficam expostos diariamente. “Esse lixo fica a céu aberto e causa o mau cheiro.”

Segundo ela, a retirada de antigos tonéis para descarte dos resíduos agravou a situação, e o espaço deveria ter uma estrutura fechada para armazenamento. “Ocupa duas ou três vagas de estacionamento e as pessoas evitam transitar.”

Calor afeta clientes e produtos

Permissionária há 25 anos, Neuridece Ferraz, de 65 anos, afirma que o calor se intensificou após as mudanças na cobertura do mercado, realizadas em uma reforma anterior.

“A gente está aqui dentro de uma estufa. Todo o trabalho que a gente faz para trazer o público para frequentar o mercado é perdido. O calor acaba espantando o público e as vendas caem.”

Segundo ela, as queixas já foram levadas à administração e à Prefeitura. Segundo Jaciara, a cobertura atual não protege adequadamente o ambiente. “Essa telha se tornou um forninho para a gente”, destacou.

Ela relata ainda prejuízos com produtos que comercializa. “Eu tenho que expor um caju, mas ele logo solta a pele e fica ruim para vender.”

Segundo os comerciantes, a situação se agrava nos fins de semana, quando o fluxo de pessoas é maior, mas a permanência no local é reduzida devido às altas temperaturas.

Boxes fechados e falta de serviços

Outro ponto criticado é a existência de boxes fechados, que, segundo permissionários, funcionam como depósitos e reduzem a circulação de pessoas em algumas áreas do mercado.

Jaciara defende a reativação desses espaços. “A rua se torna muito deserta. Você vai passar por ela e vai ver vários boxes fechados.”

Ela também sugere a ampliação de serviços no local. “A gente não tem uma papelaria, não tem uma bomboniere. Outros serviços poderiam trazer mais vida para o mercado.”

Intervenções da Prefeitura e cronograma de obras

Nesta semana, a Prefeitura do Recife anunciou a operação Mercado no Grau, que prevê intervenções em diferentes mercados da cidade ao longo de agosto e início de setembro de 2026. As ações incluem serviços de pintura, manutenção elétrica e hidrossanitária, limpeza e melhorias estruturais. O Mercado da Madalena será um dos contemplados.

De acordo com a gestão as intervenções iniciam na segunda-feira (17) e segue até o dia 22 de agosto. O mercado receberá pintura interna e externa, revisão e manutenção das instalações elétricas e hidrossanitárias, além de manutenção do passeio no entorno do equipamento.

Confira o cronograma divulgado para os outros Mercados:

Mercado da Boa Vista: as obras começaram na segunda-feira (10) e seguem até o sábado (15). Estão previstas pintura interna e externa, revisão e manutenção das instalações elétricas, limpeza e manutenção da coberta e revisão das instalações hidrossanitárias.

Mercado do Cordeiro: as intervenções ocorrerão de 24 a 29 de agosto, incluindo pintura interna e externa, requalificação da lixeira do largo comercial, manutenção do passeio do perímetro do mercado e revisão das instalações elétricas.



Mercado de Casa Amarela: a operação será realizada entre 31 de agosto e 5 de setembro, com pintura interna e externa, revisão, limpeza e manutenção da coberta, limpeza e manutenção dos toldos externos e manutenção das instalações elétricas.

Segundo a gestão municipal, a CONVIVA Mercados e Feiras administra 42 equipamentos públicos na cidade e, desde 2021, foram investidos mais de R$ 40 milhões em requalificação de mercados e feiras.

Apesar das intervenções anunciadas e do cronograma de obras, comerciantes do Mercado da Madalena afirmam que aguardam soluções mais estruturais para problemas antigos, especialmente relacionados ao calor, ao lixo e à organização interna do equipamento.