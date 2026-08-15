Arsenal e Manchester City abrem temporada com disputa do título da Supercopa da Inglaterra

Atual campeão da Premier League e da FA Cupa vão a campo, neste domingo (16), no País de Gales, para um confronto de técnicos em situações distintas: Arteta, há várias temporadas no Arsenal, contra Maresca, que estreia no City

Arsenal, de Mikel Arteta, e o City, de Enzo Maresca, decidem Supercopa da Inglaterra (DIVULGAÇÃO/ARSENAL/MANCHESTER CITY)

A bola só começa a rolar pelo campeonato nacional na próxima semana, mas a temporada 2026-27 na Inglaterra será aberta neste domingo (16) com a decisão da Supercopa.

Campeão da Premier League 2025-26, o Arsenal encara o Manchester City, vencendor da FA Cup, no Principality Stadium, em Cardiff, capital do País de Gales, às 11h (horário de Brasília).

Ambos os clubes vivem momentos de preparação do elenco e entrosamento dos novos contratados, como em todo início de temporada. O City, ao contrário do rival que segue com o mesmo técnico, precisa mostrar um rápido poder de adaptação.

O italiano Enzo Maresca assumiu a equipe após a saída de Pep Guardiola, treinador que levou o time de Manchester às suas maiores conquistas. E faz a sua estreia em jogo valendo taça.

“Para mim, pessoalmente, é um troféu”, explicou Maresca em sua coletiva de imprensa pré-jogo. “Quando há troféus e uma final em jogo, você sempre tenta vencer a partida”.

Iniciar um trabalho repleto de expectativas diante de um poderoso rival, em jogo decisivo, não assusta o sucessor de Guardiola. “Não é de forma alguma um amistoso. É um troféu que vamos tentar conquistar a todo custo, buscar o primeiro título”.

Em oposição a Maresca, Mikel Arteta desenvolve um longo trabalho à frente do Arsenal, coroado com o título da Premier League, após “bater na trave” alguns anos.

A motivação, no entanto, é a mesma: “É um troféu que podemos conquistar porque conseguimos vencer a Premier League no ano passado, e dá para perceber a fome de vitória dos jogadores, o que é um bom sinal”.

Em coletiva realizada após o treino da sexta-feira (14), Arteta comentou sobre as primeiras semanas de trabalho após as férias e mostrou entusiasmo com a forma como seus atletas chegaram ao clube.

“Adorei a forma como os jogadores voltaram, a maioria antes do esperado, e como se saíram bem em todos os testes. Todos parecem estar em ótima forma”, explicou.

O pouco tempo de preparação para um jogo decisivo não é motivo para Arteta ser menos exigente. Quando questionado sobre quando o Arsenal vai poder apresentar sua melhor versão para a temporada.

“A melhor versão tem que ser no domingo, e essa é a intenção, que tenhamos o melhor desempenho e a melhor maneira de começar a temporada, obviamente levantando o primeiro troféu”, apostou.

“É assim que preparamos a temporada: desde o primeiro dia, para estarmos no nosso nível máximo, porque esse é o nosso padrão.”