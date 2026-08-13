Grande Recife reforça linhas de ônibus durante paralisação do Ramal Cajueiro Seco/Cabo do Metrô

Atividades serão paralisadas entre a sexta (14) e a próxima terça (18), para realização de uma obra de duplicação da Passagem de Nível entre as estações Pontezinha e Ponte dos Carvalhos

Ônibus (Leandro de Santana/DP)

O Terminal Integrado de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, contará com reforço na operação de ônibus durante os cinco dias de paralisação do Ramal Cajueiro Seco/Cabo da Linha Sul do Metrô do Recife.

Entre a sexta-feira (14) e a próxima terça-feira (18), serão realizados serviços de duplicação da Passagem de Nível localizada entre as estações Pontezinha e Ponte dos Carvalhos.

Diante disso, haverá uma oferta maior de serviço nas linhas de ônibus que trafegam paralelas aos trilhos do trem, na Rodovia BR-101 antiga, as linhas 139 – TI Cabo / TI Cajueiro Seco e 181 – Cabo (Cohab) / TI Cajueiro Seco, segundo informações divulgadas pelo Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (GRCTM), nesta quinta (13).

“A medida tem como objetivo minimizar os transtornos para os usuários da linha diesel”, destacou a empresa.

Monitoramento

O GRCTM informou, ainda, que estará presente no Terminal Integrado de Cajueiro Seco para avaliar o fluxo de passageiros e acompanhar a movimentação no local.

“A operação poderá ser ajustada de acordo com a necessidade e com a demanda registrada ao longo do dia”, finalizou.

Obras

O sistema de Metrô do Recife vem tendo modificações em função de algumas obras. O Ramal Camaragibe está passando por troca de dormentes em uma das vias de trilhos desde junho, o que tem aumentado o tempo de espera entre os trens na localidade. O prazo é de até seis meses para finalização.