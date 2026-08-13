Ramal Cajueiro Seco/Cabo do Metrô do Recife será paralisado a partir da sexta (14); 10 mil passageiros serão afetados, diz CBTU

Serviços serão suspensos para duplicação da Passagem de Nível localizada entre as estações Pontezinha e Ponte dos Carvalho, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)

Agora, o Metrô do Recife tem dois ramais em obras (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Ramal Cajueiro Seco/Cabo, da Linha Sul do Metrô do Recife, será paralisado entre esta sexta (14) e a próxima terça (18), para a realização de obras. A suspensão temporária das atividades deve afetar cerca de 10 mil passageiros. A informação foi divulgada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Os serviços serão de duplicação da Passagem de Nível localizada entre as estações Pontezinha e Ponte dos Carvalhos, informou a CBTU.

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano confirmou que haverá operação especial de ônibus para atender os passageiros afetados pela paralisação.

De acordo com a corporação, as linhas de ônibus que trafegam paralelas aos trilhos do trem, na Rodovia BR-101 antiga, terão maior serviço.

"O GRCTM estará presente no Terminal Integrado de Cajueiro Seco para avaliar o fluxo de passageiros e acompanhar a movimentação no local. A operação poderá ser ajustada de acordo com a necessidade e com a demanda registrada ao longo do dia", destacou, em nota.

Relembre

O sistema de Metrô do Recife vem tendo modificações em função de algumas obras. O Ramal Camaragibe está passando por troca de dormentes em uma das vias de trilhos desde junho, o que tem aumentado o tempo de espera entre os trens na localidade. O prazo é de até seis meses para finalização.

Novos trens

Um dos trens usados adquiridos pela CBTU para reforçar a Linha Sul do Metrô do Recife apresentou problemas na última segunda (10), durante os testes da composição.

Segundo o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), o trem apresentou uma falha no freio de estacionamento pela manhã, foi recolhido para avaliação e, após retornar à circulação, voltou a apresentar problema.

Já a CBTU informou que a composição ainda está em fase de testes e não foi liberada definitivamente para a operação comercial.