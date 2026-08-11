Homem sofre mal súbito e morre em estação de metrô no Recife
Vítima ainda não foi identificada; Samu informou que a causa da morte foi de origem neurológica
Publicado: 11/08/2026 às 11:15
fato ocorreu na Estação Santa Luzia, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife (Cortesia)
Um homem ainda não identificado sofreu um mal súbito e morreu na manhã desta terça-feira (11), na Estação Santa Luzia, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife.
De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU/Recife), a segurança orgânica acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após a constatação do óbito, a delegacia local e o Instituto de Criminalística foram acionados.
Segundo o Samu, a equipe foi acionada às 7h22 e, ao chegar ao local, encontrou o homem já sem vida. A equipe informou que a causa da morte foi de origem neurológica.
O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.