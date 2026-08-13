Requalificação da Fábrica Tacaruna tem prazo de 18 meses e conclusão prevista para setembro de 2027

Com investimento de R$ 87,8 milhões, espaço localizado entre Recife e Olinda será sede do Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Pernambuco

Imóvel da antiga Fábrica Tacaruna, em Campo Grande, em Olinda (Foto: Rafael Vieira/DP)

Com prazo de 18 meses para conclusão, o prédio histórico da antiga Fábrica Tacaruna, no Recife, será transformado no Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Pernambuco (Ceforpe), espaço destinado à capacitação e ao desenvolvimento de professores e gestores da rede estadual de ensino.

A intervenção, prevista para ser entregue em 2027, é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). O projeto prevê a recuperação da estrutura física do imóvel, com preservação das características históricas da construção e adaptação dos espaços para a nova finalidade educacional.

A governadora Raquel Lyra (PSD) vistoriou a obra de requalificação na quarta-feira (12) ao lado da vice-governadora Priscila Krause (PSD), além dos candidatos ao Senado Túlio Gadelha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP).

“Isso aqui era um sonho e todo mundo falou disso, quando fui secretária, entre 2011 e 2012, houve concursos e projetos para a fábrica e chegamos a fazer um, mas a licitação não andou. E este é um dos nossos compromissos, resgatar não só as paredes, mas a história [do lugar]. A gente reverencia o passado para poder construir o futuro porque isso é conhecimento”, afirmou a governadora nas redes sociais.

Edifício com mais de 130 anos de história

A Fábrica Tacaruna, fundada como Usina Beltrão em 1895, é uma edificação histórica localizada na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro de Campo Grande. O edifício foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura.

“O prédio está passando por uma importante intervenção para se transformar em um centro de formação de professores. A obra, conduzida pela Cehab, prevê a preservação da identidade do equipamento, com recuperação e novas instalações”, explica Paulo Lira, diretor-presidente da Cehab.

Para a diretora-presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba, a recuperação do imóvel representa também a retomada de um importante patrimônio cultural do Estado.

“Este antigo prédio foi desapropriado e abandonado por tantos anos, e agora, o Governo do Estado está reabilitando o espaço, que vai voltar a contar sua história na paisagem entre Recife e Olinda”, declarou.