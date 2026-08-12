Governo de Pernambuco investe R$ 87,8 milhões para transformar antiga Fábrica Tacaruna em centro de formação

Espaço localizado entre Recife e Olinda será sede do Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Pernambuco; conclusão da obra está prevista para setembro de 2027

Governadora Raquel Lyra vistoriou, junto com Priscila Krause, obra da Fábrica Tacaruna ao lado dos candidatos ao senado deputados Túlio Gadelha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP) (Foto: Thalyta Tavares/ Secom - Governo do Estado)

O Governo de Pernambuco está investindo R$ 87,8 milhões na requalificação da antiga Fábrica Tacaruna, no Recife. O prédio histórico será transformado no Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Pernambuco (Ceforpe), espaço destinado à capacitação e ao desenvolvimento de professores e gestores da rede estadual de ensino. A governadora Raquel Lyra (PSD), que visitou um conjunto de obras em diferentes pontos da cidade, na manhã desta quarta-feira (12), vistoriou também os trabalhos realizados na Fábrica Tacaruna acompanhada dos candidatos ao Senado Túlio Gadelha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), além da vice-governadora Priscila Krause.



Coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), a intervenção tem prazo de 18 meses e previsão de conclusão para setembro de 2027.

O projeto prevê a recuperação da estrutura física do imóvel, com preservação das características históricas da construção e adaptação dos espaços para a nova finalidade educacional.

Nas redes sociais, Raquel Lyra destacou a relação da iniciativa com projetos discutidos anteriormente para o local e classificou a requalificação como uma forma de preservar a história do patrimônio e, ao mesmo tempo, prepará-lo para uma nova função.

“Isso aqui era um sonho e todo mundo falou disso, quando fui secretária, entre 2011 e 2012, houve concursos e projetos para a fábrica e chegamos a fazer um, mas a licitação não andou. E este é um dos nossos compromissos, resgatar não só as paredes, mas a história (do lugar). A gente reverencia o passado para poder construir o futuro porque isso é conhecimento”, afirmou a governadora.

Patrimônio histórico

Localizada na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro de Campo Grande, a antiga Fábrica Tacaruna é tombada pelo Conselho Estadual de Cultura e fica na área de vizinhança do Sítio Histórico de Olinda.

Segundo o diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira, a intervenção busca preservar a identidade do imóvel ao mesmo tempo em que promove a adequação da estrutura para receber o novo centro de formação.

“O prédio está passando por uma importante intervenção para se transformar em um centro de formação de professores. A obra, conduzida pela Cehab, prevê a preservação da identidade do equipamento, com recuperação e novas instalações”, afirmou.

Para a diretora-presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba, a recuperação do imóvel representa também a retomada de um importante patrimônio cultural do Estado.

“Este antigo prédio foi desapropriado e abandonado por tantos anos, e agora, o Governo do Estado está reabilitando o espaço, que vai voltar a contar sua história na paisagem entre Recife e Olinda”, declarou.

Estrutura

Além do prédio principal, o complexo contará com guaritas, depósitos de resíduos, estacionamento e áreas técnicas. A estrutura terá subestação elétrica, grupo gerador, estação de tratamento de esgoto e sistema de climatização HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning).

Atualmente, as equipes trabalham na execução das fundações do prédio principal, restauração da fachada, demolição de estruturas comprometidas, escavações e implantação da infraestrutura das áreas técnicas.

O secretário-executivo de Educação, Natanael Silva, destacou o impacto esperado do novo equipamento para a formação dos profissionais da rede estadual.

“Essa obra vai impactar a educação de Pernambuco e criar um espaço diferenciado para os profissionais que precisam de qualificação e formação”, afirmou.

A requalificação da antiga Fábrica Tacaruna faz parte das ações do Governo de Pernambuco voltadas à ampliação da infraestrutura educacional, valorização dos profissionais da rede estadual e preservação do patrimônio histórico do Estado.