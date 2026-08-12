Governo de Pernambuco investe R$ 87,8 milhões para transformar antiga Fábrica Tacaruna em centro de formação
Espaço localizado entre Recife e Olinda será sede do Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Pernambuco; conclusão da obra está prevista para setembro de 2027
Publicado: 12/08/2026 às 22:47
Governadora Raquel Lyra vistoriou, junto com Priscila Krause, obra da Fábrica Tacaruna ao lado dos candidatos ao senado deputados Túlio Gadelha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP) (Foto: Thalyta Tavares/ Secom - Governo do Estado)
O Governo de Pernambuco está investindo R$ 87,8 milhões na requalificação da antiga Fábrica Tacaruna, no Recife. O prédio histórico será transformado no Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Pernambuco (Ceforpe), espaço destinado à capacitação e ao desenvolvimento de professores e gestores da rede estadual de ensino. A governadora Raquel Lyra (PSD), que visitou um conjunto de obras em diferentes pontos da cidade, na manhã desta quarta-feira (12), vistoriou também os trabalhos realizados na Fábrica Tacaruna acompanhada dos candidatos ao Senado Túlio Gadelha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), além da vice-governadora Priscila Krause.
Coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), a intervenção tem prazo de 18 meses e previsão de conclusão para setembro de 2027.
O projeto prevê a recuperação da estrutura física do imóvel, com preservação das características históricas da construção e adaptação dos espaços para a nova finalidade educacional.
Nas redes sociais, Raquel Lyra destacou a relação da iniciativa com projetos discutidos anteriormente para o local e classificou a requalificação como uma forma de preservar a história do patrimônio e, ao mesmo tempo, prepará-lo para uma nova função.
“Isso aqui era um sonho e todo mundo falou disso, quando fui secretária, entre 2011 e 2012, houve concursos e projetos para a fábrica e chegamos a fazer um, mas a licitação não andou. E este é um dos nossos compromissos, resgatar não só as paredes, mas a história (do lugar). A gente reverencia o passado para poder construir o futuro porque isso é conhecimento”, afirmou a governadora.
Patrimônio histórico
Localizada na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro de Campo Grande, a antiga Fábrica Tacaruna é tombada pelo Conselho Estadual de Cultura e fica na área de vizinhança do Sítio Histórico de Olinda.
Segundo o diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira, a intervenção busca preservar a identidade do imóvel ao mesmo tempo em que promove a adequação da estrutura para receber o novo centro de formação.
“O prédio está passando por uma importante intervenção para se transformar em um centro de formação de professores. A obra, conduzida pela Cehab, prevê a preservação da identidade do equipamento, com recuperação e novas instalações”, afirmou.
Para a diretora-presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba, a recuperação do imóvel representa também a retomada de um importante patrimônio cultural do Estado.
“Este antigo prédio foi desapropriado e abandonado por tantos anos, e agora, o Governo do Estado está reabilitando o espaço, que vai voltar a contar sua história na paisagem entre Recife e Olinda”, declarou.
Estrutura
Além do prédio principal, o complexo contará com guaritas, depósitos de resíduos, estacionamento e áreas técnicas. A estrutura terá subestação elétrica, grupo gerador, estação de tratamento de esgoto e sistema de climatização HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning).
Atualmente, as equipes trabalham na execução das fundações do prédio principal, restauração da fachada, demolição de estruturas comprometidas, escavações e implantação da infraestrutura das áreas técnicas.
O secretário-executivo de Educação, Natanael Silva, destacou o impacto esperado do novo equipamento para a formação dos profissionais da rede estadual.
“Essa obra vai impactar a educação de Pernambuco e criar um espaço diferenciado para os profissionais que precisam de qualificação e formação”, afirmou.
A requalificação da antiga Fábrica Tacaruna faz parte das ações do Governo de Pernambuco voltadas à ampliação da infraestrutura educacional, valorização dos profissionais da rede estadual e preservação do patrimônio histórico do Estado.