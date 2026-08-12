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Protesto interdita PE-15 e deixa trânsito congestionado em Olinda nesta terça (12)

Bloqueio causa reflexos no trânsito da região e dificulta a circulação de veículos

Diario de Pernambuco

Publicado: 12/08/2026 às 18:56

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Protesto bloqueia PE-015, em Olinda/Foto: Reprodução/Whatsapp

Protesto bloqueia PE-015, em Olinda (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Moradores bloqueiam as duas vias da PE-15, na altura do Fórum de Olinda, na noite desta quarta-feira (12), em protesto pela morte de um jovem identificado como João Victor.

Segundo os manifestantes, João Victor teria sido morto durante uma operação policial na comunidade do V-8, em Olinda, na última segunda-feira (10). Eles também cobram a entrega do corpo à família.

O protesto deixa o trânsito parado nos dois sentidos da rodovia há mais de uma hora. Imagens mostram manifestantes na via e um foco de incêndio usado para bloquear o trânsito.

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Até o momento, não há informações sobre a previsão de liberação da rodovia. A Polícia Militar atua no local.

Olinda , PE015 , Protesto
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