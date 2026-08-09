Polícia apreende maconha e cocaína escondidas em frangos congelados em carga no aeroporto de Fernando de Noronha

Na ocasião, agentes interceptaram um homem que iria receber uma carga de frios transportada em um voo vindo do Recife

(Divulgação/PMPE)

Maconha e cocaína escondidas dentro de frangos congelados foram apreendidas em uma carga no aeroporto de Fernando de Noronha, na tarde deste sábado (8). A descoberta foi feita por policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), em uma operação conjunta com a Polícia Civil.

Na ocasião, os agentes interceptaram um homem que iria receber uma carga de frios transportada em um voo vindo do Recife. Segundo informações levantadas durante a operação, havia suspeita de que a encomenda também transportasse entorpecentes.

“As equipes montaram uma campana nas proximidades do galpão de cargas do aeroporto e aguardaram o momento oportuno para realizar a abordagem. Ao ser questionado sobre a carga, o suspeito informou que havia ido apenas buscá-la e afirmou desconhecer a existência de qualquer material ilícito em seu interior”, informou a PMPE em nota.

Segundo a corporação, durante a averiguação, os policiais localizaram, dentro de três frangos congelados, diversos invólucros plásticos contendo 424 gramas de uma substância análoga à maconha e 127 gramas de uma substância análoga à cocaína.

“Após a apreensão, o suspeito foi novamente questionado sobre o material encontrado, mas declarou não ter conhecimento sobre a origem ou o conteúdo dos entorpecentes. Diante dos fatos, o indivíduo e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Fernando de Noronha, onde foram adotadas as medidas cabíveis”, acrescentou a corporação.

