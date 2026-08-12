Vias pedagiadas do Grande Recife passam por obras e intervenções até o fim da semana

Serviços de manutenção e conservação seguem até a sexta (14), com possibilidade de interdições parciais e pontos de lentidão, segundo as concessionárias Rota do Atlântico (CRA) e dos Coqueiros (CRC)

VIas pedagiadas conectam Região Metropolitana do Recife ao litoral sul de Pernambuco (Foto: Divulgação)

As duas vias pedagiadas do Grande Recife, Rota do Atlântico (CRA) e dos Coqueiros (CRC), passam por uma série de serviços de manutenção e conservação no Sistema PE-009, VPE-052 e na PE-024, que levam ao litoral sul do estado, até esta sexta-feira (14). A informação foi divulgada pelas concessionárias.

As intervenções têm o objetivo de contribuir para a segurança, conservação e melhoria do tráfego nas vias que ligam a Região Metropolitana do Recife (RMR) ao litoral sul de Pernambuco e ao Complexo Industrial de Suape.

Durante a execução dos serviços, poderão ocorrer interdições parciais de faixas e operações especiais de tráfego, com possibilidade de pontos de lentidão.

Por isso, as concessionárias orientam os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização implantada nos locais das obras e os limites de velocidade.

Rota do Atlântico

Na PE-009 (Rota do Atlântico), que liga a BR-101 Sul, no Cabo de Santo Agostinho, ao Complexo Industrial de Suape e às praias da cidade de Ipojuca, será feita a substituição de defensas metálicas em vários pontos nos sentidos Sul e Norte, além da VPE-052, no sentido Oeste. As atividades poderão demandar o fechamento das faixas 1 e 2, conforme repassado.

Em trechos da PE-009, está programada a limpeza de vegetação, incluindo faixas e alças de acesso nos sentidos Sul e Norte.

A ponte do Rio Novo, no quilômetro 46 da PE-009, também passará por manutenção, que terá início no sentido Sul. Durante o serviço, o tráfego será operado em mão dupla no sentido Norte, entre os quilômetros 45+960 e 46+720.

Rota dos Coqueiros

Na PE-024 (Rota dos Coqueiros), que liga o bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, à Reserva do Paiva e à praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, o canteiro central passará por capinação entre os quilômetros 0,600 e 5,360, nos sentidos Norte e Sul.

Cronograma

O cronograma poderá sofrer alterações de acordo com as condições operacionais e, principalmente, em razão das condições climáticas e da ocorrência de chuvas, afirmam as concessionárias.

“É importante que os motoristas planejem seus deslocamentos, reduzam a velocidade ao se aproximarem dos trechos em obras e respeitem a sinalização e as orientações das equipes que atuam na rodovia”, destacam as empresas.

Em caso de necessidade, podem acionar o atendimento gratuito 24 horas na CRA e CRC, incluindo socorro médico e mecânico, além de apoio operacional. Os serviços podem ser acionados pelas centrais de atendimento: 0800 281 0281 (Rota dos Coqueiros) e 0800 031 0009 (Rota do Atlântico).

