Do Recife ao Litoral Sul: saiba como estão as principais rodovias da rota do verão

O Diario percorreu as principais estradas para o Litoral Sul do Estado para analisar as suas condições

A PE-60, no trecho entre Recife e Porto de Galinhas, é uma das mais conhecidas e extensas do Litoral Sul, seguindo do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, até a divisa com Alagoas (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A mistura de férias e verão faz o Litoral Sul do estado atrair milhares de apaixonados pelo mar. São turistas de todas as regiões do Brasil e até do mundo. As praias de Muro Alto, Porto de Galinhas, Carneiros e Tamandaré encantam pelas águas mornas e transparentes, e atividades interativas com a natureza local.

O Diario de Pernambuco percorreu algumas das rodovias que conectam a região ao Recife para registrar como estão os caminhos para aqueles que planejam curtir uma viagem ainda neste verão.

Nos mais de 200 quilômetros que compõem o trajeto de ida e volta entre o Recife, Porto de Galinhas, Carneiros e Tamandaré, alguns aspectos mudaram desde a última vez que o Diario passou por essas estradas, em 2024 – quando foram constatados asfalto esburacado, acostamento sem condições de uso e falta de sinalização adequada, elementos que representavam riscos aos motoristas e veículos, e dificultavam o fluxo para a região.

Atualmente, o panorama de algumas das vias mudou, estão em melhores condições do que em anos anteriores. As dificuldades estão reduzidas, mas ainda não totalmente resolvidas. A PE-60, no trecho entre Recife e Porto de Galinhas, é uma das mais conhecidas e extensas do Litoral Sul, seguindo do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, até a divisa com Alagoas.

A situação da via antes era caótica, sem sinalização e esburacada. A PE-060 está entre as vias contempladas no serviço de restauração do programa PE na Estrada, do governo do estado. O início do caminho tem acesso tranquilo, com sinalização viária e de placas visíveis, além de um asfalto que permite um fluxo sem turbulências na viagem.

Seguindo adiante, buscando o acesso direto a Ipojuca pela rodovia estadual, a rota segue dessa mesma forma: trânsito leve e sem problemas na estrutura das estradas. À frente no caminho, a reportagem passou por alguns pontos de obra de recapeamento, como na região próxima ao Campus Ipojuca do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

Na PE-38 para continuar em direção a Porto de Galinhas, a qualidade do asfalto se manteve, assim como serviços de asfaltamento em vigor na via. A reportagem também registrou algumas placas sem visibilidade, e acostamento irregular. Entrando na área de Nossa Senhora do Ó, já se anda na PE-009, que conta com trânsito fluído.

Quem vai em direção à Praia de Muro Alto não irá mais se deparar com a famosa “Estrada de Muro Alto” da forma que costumava ser há pouco tempo. A pista de acesso agora conta com sinalização viária horizontal, iluminação, ciclofaixa e asfalto novo. A mudança foi um alívio para quem há tanto tempo aguardava uma melhoria na região, muito movimentada pelo turismo. Jaaziel Ferreira, bugueiro há 15 anos, relatou ao Diario como foram os impactos das melhorias na Estrada de Muro Alto – tecnicamente, a APE-009.

“Sempre trabalhei com buggy aqui nessa área de Muro Alto e Cupe. Notamos um aumento considerado no número de turistas. Está mais legal e também mais organizado. (A Estrada de Muro Alto) Melhorou bastante. Não foi tão rápido, mas ficou ótima, em termos de sinalização, sem buracos. A dificuldade é que é um pouco estreita, por serem muitos carros. Então tem hora que dá uma travada”, compartilhou.

Tamandaré

Indo no sentido centro de Porto de Galinhas pela PE-009, o trânsito é fluído e conta com vias bem sinalizadas, a não ser por algumas placas com pouca legibilidade. Para acessar as ruas principais, é preciso ir a pé. Os caminhos têm acessibilidade e contam com limpeza constante, guiando os turistas até à praia de águas e areias quentes. Marcelo Felipe, profissional do ramo do turismo na região há 17 anos, destacou que a viabilização dos caminhos até Porto fortalecem a experiência dos turistas.

“A nossa temporada começa em setembro, no feriado de 7 de setembro, e vai até a Páscoa. Nossa demanda tá bastante atrativa, nosso fluxo turístico está bem e os nossos acessos vêm contribuindo com o ir e vir do nosso público. Estávamos com os transtornos nas estradas, mas agora está normalizado. Todo dia tem turista de todo canto do Brasil e agora estamos voltando a receber um público estrangeiro. Com buracos nas estradas, o turista estava passando por um transtorno a mais, parado em engarrafamento, estava atrapalhando um pouco”, revelou.

Seguindo para outro destino muito procurado por visitantes, a Praia dos Carneiros é um ponto que encanta pelas paisagens. Quem segue para lá pela PE-60 encontrará novamente obras de recapeamento acontecendo, além de um ponto latente: placas de sinalização e acostamento em más condições.

Na altura das cidades de Sirinhaém e Rio Formoso, a qualidade da pista cai, com a presença de buracos, que acabam travando um pouco o trânsito. O Diario conversou com trabalhadores da região, que reconheceram a melhora do serviço, que aumentou o fluxo de carros até à noite.

Em contrapartida, eles destacaram que uma duplicação da vida seria importante para o promover fluidez maior do trânsito, que conta com a presença de treminhões, veículos de transporte de cargas de cana-de-açúcar. Ainda no sentido de Carneiros, a viagem segue pela PE-072.

A situação antes constatada pelo Diario era de muitos buracos fundos, sinalização precária e placas ilegíveis, além de alguns locais com acostamento de difícil utilização. Atualmente, a rodovia conta com acostamento nos dois sentidos, asfalto novo e sinalização horizontal visível.

A equipe de reportagem também percorreu a PE-076, nas imediações da Praia de Tamandaré. A via está com o asfalto renovado, tão recente que ainda não tem sinalização viária. Sem acostamento, algumas placas ao longo do trajeto são ilegíveis.

O que diz o Departamento de Estradas de Rodagens de Pernambuco (DER-PE)

O Diario entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagens de Pernambuco (DER-PE) para questionar sobre a situação. Confira:

Sobre a PE-009: Em resposta, órgão informou que a rodovia PE-009 está com obras de restauração em andamento, com 89,72% de execução, contemplando pavimentação, drenagem e nova sinalização horizontal e vertical.

O trecho, entre Nossa Senhora do Ó e Porto de Galinhas, segue em execução de acordo com o DER, com previsão de conclusão ainda no primeiro semestre de 2026.

Relativo a PE-072: o órgão informou que a obra de restauração do pavimento e a implantação da sinalização horizontal e vertical foram concluídas em dezembro de 2025.

Sobre a PE-038, foi informado que os serviços de conservação seguem em andamento, e que os acostamentos existentes também fazem parte da programação das intervenções previstas.

Em relação a PE-060, o DER informou que a via está em reabilitação funcional, com 52% de avanço físico no trecho de 85,96 km entre o Cabo e a divisa com Alagoas. Os serviços estão previstos para serem finalizados em abril deste ano, contemplando terraplenagem, recomposição de base, tratamentos superficiais e preparo para aplicação do novo revestimento em CBUQ.

“Os trechos onde a reportagem identificou frentes de obra integram o cronograma ativo, e a conclusão das etapas de pavimentação ocorrerá de forma progressiva ao longo da execução contratual. Em relação às condições de acostamento, buracos ou ausência de iluminação em segmentos específicos, esses pontos estão sendo tratados dentro do planejamento técnico, incluindo reconstrução estrutural, nova cobertura asfáltica e modernização da sinalização”, disse, em nota.

A respeito da restauração dos 11,2 quilômetros da PE-076, o DER informou que o serviço segue em andamento, com previsão de conclusão em abril deste ano. O projeto contempla restauração completa do pavimento, drenagem, obras complementares e implantação de nova sinalização.

“A intervenção incorpora ainda ações ambientais, como hidrossemeadura e plantio de mudas, contribuindo para proteção dos taludes e melhoria paisagística da área. Uma equipe técnica também será direcionada ao trecho para avaliar demandas pontuais apontadas recentemente e reforçar o monitoramento contínuo da execução. A obra vai melhorar as condições de tráfego entre Saltinho e Tamandaré, ampliando a segurança e beneficiando o turismo e as atividades econômicas da região”, finalizou o DER.

